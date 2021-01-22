Пожежа у Харкові: чотирьом особам повідомлено про підозру

Серед підозрюваних – власник будівлі, орендарі та адміністратор пансіонату

Серед підозрюваних – власник будівлі, орендарі та адміністратор пансіонату

Фото з відкритих джерел

У Харкові після пожежі в пансіонаті для літніх людей повідомлено про підозру чотирьом особам за фактом порушення вимог пожежної безпеки, що спричинило виникнення пожежі та загибель людей.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Офіс генпрокурора.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру чотирьом особам за фактом порушення вимог пожежної безпеки, що спричинило виникнення пожежі та загибель людей (ч. 2 ст. 270 КК України).

Серед підозрюваних — власник домоволодіння, який здав двоповерхову будівлю під пансіонат, орендар будинку та його дружина — директорка приватного підприємства, яка фактично керувала закладом, а також адміністратор, який координував роботу пансіонату і при цьому офіційно не був там працевлаштований, - повідомляють в Офісі генпрокурора.

Їх було затримано в порядку ст. 208 КПК України.

За даними слідства, орендар будинку і його дружина — засновники громадської організації, мета якої — сприяння проведенню оздоровчої аматорської, культурної діяльності, спрямованої на задоволення та захист законних інтересів її членів. Вартість перебування в пансіонаті оцінювалась у середньому в 15 тис грн.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Слідчі дії тривають.

Як повідомлялося раніше, Зеленський хоче впровадити реєстр будинків для літніх людей в Україні. Про це президент сказав у Харкові на нараді щодо механізмів запобігання надзвичайним ситуаціям, подібним до вчорашньої трагедії.

Нагадаємо, 21 січня в Харкові сталася пожежа в будинку престарілих. В результаті інциденту загинули 15 осіб.

Майже одразу на цю подію відреагував президент України Володимир Зеленський. Глава держави вимагає від уряду та силовиків провести розслідування.

Генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що попередньою причиною виникнення пожежі в будинку для літніх людей у Харкові було необережне поводження з електронагрівальними приладами.

Як повідомив в.о. мера Харкова Ігор Терехов, будинок для літніх людей у Харкові, де сталася пожежа, працював нелегально.

Згодом стало відомо, що поліція затримала управляючого будинку для літніх людей у Харкові і чатує на власницю, її готуються затримати.

Кабінет Міністрів створив комісію для розслідування пожежі у Харкові, яка має встановити причини пожежі, жертвами якої стали 15 літніх людей.

Також ДБР розслідує можливу недбалість інспекторів ДСНС. Затримано четверо осіб, перевіряються три основні версії події.

Зеленський оголосив 23 січня Днем жалоби на державному рівні у зв'язку із загибеллю людей під час пожежі в будинку для літніх людей у Харкові.