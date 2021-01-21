Пожежа у Харкові: ДБР розслідує можливу недбалість інспекторів ДСНС

Внаслідок пожежі загинули 15 осіб, ще 5 потрапили до лікарні

Внаслідок пожежі загинули 15 осіб, ще 5 потрапили до лікарні

Фото: ДСНС

Слідчі Державного бюро розслідувань відкрили кримінальну справу проти працівників ДСНС щодо можливої службової недбалості, яка призвела до пожежі в будинку для літніх людей в Харкові.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає RegioNews.

Слідчі територіального управління ДБР у м. Полтаві розпочали досудове розслідування за фактом неналежного виконання службових обов'язків працівниками ДСНС України в Харківській області, що призвело до загибелі 15 осіб під час пожежі в одному із будинків Харкова”, - йдеться в повідомленні.

Кримінальне провадження відкрили за статтею "службова недбалість”.

Слідчі планують перевірити інформацію щодо неналежного виконання службових обов'язків працівниками ДСНС під час перевірок та інших методів контролю за станом протипожежної безпеки в будівлі.

Нагадаємо, 21 січня, в Харкові сталася пожежа в будинку престарілих. В результаті інциденту загинули 15 осіб.

Майже одразу на цю подію відреагував президент України Володимир Зеленський. Глава держави вимагає від уряду та силовиків провести розслідування.

Генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що попередньою причиною виникнення пожежі в будинку для літніх людей у Харкові було необережне поводження з електронагрівальними приладами.

Як повідомив в.о. мера Харкова Ігор Терехов, будинок для літніх людей у Харкові, де сталася пожежа, працював нелегально.

Згодом стало відомо, що поліція затримала управляючого будинку для літніх людей у Харкові і чатує на власницю, її готуються затримати.

Кабінет Міністрів створив комісію для розслідування пожежі у Харкові, яка має встановити причини пожежі, жертвами якої стали 15 літніх людей.