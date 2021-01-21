Кабінет Міністрів створив комісію для розслідування пожежі у Харкові

Комісія має встановити причини пожежі, жертвами якої стали 15 літніх людей

Комісія має встановити причини пожежі, жертвами якої стали 15 літніх людей

Фото: Кабмін

Кабінет міністрів України під час позачергового засідання створив державну комісію, яка буде займатися розслідуванням смертельної пожежі в будинку для літніх людей у Харкові.

Про це стало відомо із трансляції засідання Уряду, передає RegioNews.

Ми розглянемо питання створення державної комісії та виявлення обставин та причин цієї трагічної події. За дорученням президента України Володимира Зеленського очолить її міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов”, - сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

До її складу увійшли також голова ДСНС Микола Чечоткін, голова Харківської ОДА Айна Тимчук, представники МОЗ і голова Нацполіції Ігор Клименко.

Комісія має встановити причини пожежі, а також напрацювати механізми запобігання подібним трагедіям у майбутньому.

Шмигаль закликав урядовців тримати цю справу під особистим контролем і висловив щирі співчуття рідним та близьким загиблих.

Він також доручив ДСНС провести позачергову перевірку в готелях, пансіонатах, хостелах, будинках для літніх людей, а Міністерству соціальної політики – встановити законність створення таких приватних установ.

Не можна допустити, щоб подібні заклади працювали, нехтуючи безпекою людей. Сподіваюся, що винні у цій трагедії будуть встановлені якомога швидше та покарані за всією справедливістю українського законодавства", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, у четвер, 21 січня, в Харкові сталася пожежа в будинку престарілих. В результаті інциденту загинули 15 осіб.

Майже одразу на цю подію відреагував президент України Володимир Зеленський. Глава держави вимагає від уряду та силовиків провести розслідування.

Також Кабмін проведе термінове засідання через пожежу у Харкові, урядовці створять Держкомісію для з'ясування причин.

Генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що попередньою причиною виникнення пожежі в будинку для літніх людей у Харкові було необережне поводження з електронагрівальними приладами.