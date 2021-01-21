Поліція затримала управляючого будинку для літніх людей у Харкові і чатує на власницю, - Аваков

Власницю пансіонату готуються затримати

Власницю пансіонату готуються затримати

Фото: МВС

Через пожежу в будинку для людей похилого віку "Золотий час" у Харкові поліція відкрила кримінальне провадження, власницю пансіонату готуються затримати.

Як пише RegioNews, про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, якого цитує сайт МВС

"Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 270 Кримінального кодексу - "Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки". Наразі вирішується питання про затримання власниці пансіонату. Оскільки вона перебуває на лікарняному, біля її помешкання виставлені наряди поліції", - повідомив він.

За словами Авакова, також правоохоронці проводять першочергові слідчі дії, в ході яких допитують управляючого установи, якого теж буде затримано в порядку статті 208 КПК.

"Трьох осіб зі складу обслуговуючого персоналу доставлено до поліції, їх опитують", - наголосив урядовець.

Міністр внутрішніх справ зазначив, що наразі відомо про загибель 15 людей, ще 5 перебувають у лікарні.

Аваков пообіцяв встановити остаточні причини цієї трагедії у найкоротші терміни.

Нагадаємо, у четвер, 21 січня, в Харкові сталася пожежа в будинку престарілих. В результаті інциденту загинули 15 осіб.

Майже одразу на цю подію відреагував президент України Володимир Зеленський. Глава держави вимагає від уряду та силовиків провести розслідування.

Також Кабмін проведе термінове засідання через пожежу у Харкові, урядовці створять Держкомісію для з'ясування причин.

Генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що попередньою причиною виникнення пожежі в будинку для літніх людей у Харкові було необережне поводження з електронагрівальними приладами.