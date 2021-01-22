11:02  22 січня
У МОЗ розповіли, де в країні найгірша епідситуація
16:28  22 січня
У Києві під будівлею Ради затримали озброєного чоловіка
18:02  22 січня
Доба на Донбасі: чотири порушення режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
22 січня 2021, 20:39 3

Зеленський хоче впровадити реєстр будинків для літніх людей в Україні

22 січня 2021, 20:39 3
Читайте также на русском языке
Про це президент сказав у Харкові на нараді щодо механізмів запобігання надзвичайним ситуаціям, подібним до вчорашньої трагедії
Про це президент сказав у Харкові на нараді щодо механізмів запобігання надзвичайним ситуаціям, подібним до вчорашньої трагедії
Фото пресслужби Офісу президента
Читайте также
на русском языке

Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність створити реєстр і сайт з усіма закладами для літніх людей і установ реабілітації в Україні

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на повідомлення пресслужби Офісу президента.

Треба обов'язково створити реєстр і сайт з усіма такими закладами, щоб кожна людина могла бачити всю необхідну інформацію про заклади догляду за літніми людьми, установи реабілітації, — заявив глава держави.

Він додав, що Харків, де сталася трагедія, має стати прикладом усіх напрацювань.

Як повідомлялося, Зеленський провів нараду через смертельну пожежу у Харкові. Глава держави заявив, що винні в трагедії мають понести покарання.

Нагадаємо, учора в Харкові горів будинок для літніх людей: загинуло 15 осіб, є поранені.

Майже одразу на цю подію відреагував президент України Володимир Зеленський. Глава держави вимагає від уряду та силовиків провести розслідування.

Генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що попередньою причиною виникнення пожежі в будинку для літніх людей у Харкові було необережне поводження з електронагрівальними приладами.

Як повідомив в.о. мера Харкова Ігор Терехов, будинок для літніх людей у Харкові, де сталася пожежа, працював нелегально.

Згодом стало відомо, що поліція затримала управляючого будинку для літніх людей у Харкові і чатує на власницю, її готуються затримати.

Кабінет Міністрів створив комісію для розслідування пожежі у Харкові, яка має встановити причини пожежі, жертвами якої стали 15 літніх людей.

Також ДБР розслідує можливу недбалість інспекторів ДСНС. Затримано четверо осіб, перевіряються три основні версії події.

Зеленський оголосив 23 січня Днем жалоби на державному рівні у зв'язку із загибеллю людей під час пожежі в будинку для літніх людей у Харкові.

Володимир Зеленський пожежа Харьків реєстр будинок для літніх людей
Суд зупинив роботу одеської психлікарні, де через пожежу загинуло 7 осіб
22 січня 2021, 16:56
У Харкові "замінували" кілька будівель в день приїзду Зеленського
22 січня 2021, 16:45
У Харкові виявили ще два пансіонати, які працюють з порушеннями
22 січня 2021, 15:54
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
Всі відео »
"Потьомкінські села" Чернишова: як відбувається імітація "Великого будівництва"
Піар-вигнання Немілостівого або як відволікти українців від підвищених тарифів
Всі публікації »
Кирило Сазонов
Володимир Фесенко
Віктор Небоженко
Всі блоги »