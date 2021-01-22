Зеленський хоче впровадити реєстр будинків для літніх людей в Україні

Про це президент сказав у Харкові на нараді щодо механізмів запобігання надзвичайним ситуаціям, подібним до вчорашньої трагедії

Про це президент сказав у Харкові на нараді щодо механізмів запобігання надзвичайним ситуаціям, подібним до вчорашньої трагедії

Фото пресслужби Офісу президента

Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність створити реєстр і сайт з усіма закладами для літніх людей і установ реабілітації в Україні

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