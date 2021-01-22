Зеленський хоче впровадити реєстр будинків для літніх людей в Україні
Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність створити реєстр і сайт з усіма закладами для літніх людей і установ реабілітації в Україні
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на повідомлення пресслужби Офісу президента.
Треба обов'язково створити реєстр і сайт з усіма такими закладами, щоб кожна людина могла бачити всю необхідну інформацію про заклади догляду за літніми людьми, установи реабілітації, — заявив глава держави.
Він додав, що Харків, де сталася трагедія, має стати прикладом усіх напрацювань.
Як повідомлялося, Зеленський провів нараду через смертельну пожежу у Харкові. Глава держави заявив, що винні в трагедії мають понести покарання.
Нагадаємо, учора в Харкові горів будинок для літніх людей: загинуло 15 осіб, є поранені.
Майже одразу на цю подію відреагував президент України Володимир Зеленський. Глава держави вимагає від уряду та силовиків провести розслідування.
Генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що попередньою причиною виникнення пожежі в будинку для літніх людей у Харкові було необережне поводження з електронагрівальними приладами.
Як повідомив в.о. мера Харкова Ігор Терехов, будинок для літніх людей у Харкові, де сталася пожежа, працював нелегально.
Згодом стало відомо, що поліція затримала управляючого будинку для літніх людей у Харкові і чатує на власницю, її готуються затримати.
Кабінет Міністрів створив комісію для розслідування пожежі у Харкові, яка має встановити причини пожежі, жертвами якої стали 15 літніх людей.
Також ДБР розслідує можливу недбалість інспекторів ДСНС. Затримано четверо осіб, перевіряються три основні версії події.
Зеленський оголосив 23 січня Днем жалоби на державному рівні у зв'язку із загибеллю людей під час пожежі в будинку для літніх людей у Харкові.