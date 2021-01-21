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21 січня 2021, 16:48 10

Зеленський відреагував на пожежу у Харкові: вимагає провести розслідування

21 січня 2021, 16:48 10
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Президент закликав місцеву владу максимально співпрацювати з центральною владою, щоб допомогти постраждалим та родичам загиблих
Президент закликав місцеву владу максимально співпрацювати з центральною владою, щоб допомогти постраждалим та родичам загиблих
Офіс президента
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Президент України Володимир Зеленський відреагував на сьогоднішню пожежу в будинку для літніх у Харкові. Глава держави вимагає від уряду та силовиків провести розслідування.

Як пише RegioNews, про це йдеться у заяві президента в Telegram-каналі.

Зеленський доручив Кабінету міністрів терміново створити державну комісію під головуванням міністра розвитку громад та територій для з’ясування причин пожежі та напрацювання механізмів запобігання подібним ситуаціям у майбутньому.

"Міністру внутрішніх справ - відкрити та взяти під особистий контроль відповідну кримінальну справу і в якнайшвидші терміни відповісти на питання, які причини трагедії та хто в ній винен", - заявив він.

Крім того, президент закликав місцеву владу максимально співпрацювати з центральною владою, щоб допомогти постраждалим та родичам загиблих.

Нагадаємо, у четвер, 21 січня, в Харкові сталася пожежа в будинку престарілих. В результаті інциденту загинули 15 осіб.

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