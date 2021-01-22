Зеленський провів нараду через смертельну пожежу у Харкові: про що говорили

Глава держави заявив, що винні в трагедії мають понести покарання

Глава держави заявив, що винні в трагедії мають понести покарання

Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Харкова, де сталася смертельна пожежа в будинку для літніх людей, провів нараду щодо механізмів запобігання подібним трагедіям.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, передає RegioNews.

Зеленський сказав, що очікує на системні пропозиції щодо вирішення цієї трагедії та унеможливлення подібних ситуацій, і висловив співчуття рідним і близьким загиблих.

Коли 15 людей гине, крім системних проблем, завжди є відповідальні”, – сказав президент.

Під час наради правоохоронці повідомили, що після трагедії було виявлено ще 32 заклади, які працювали незаконно. У них перебуває 72 наркозалежних та 218 літніх людей, що потребують догляду.

Представники департаменту соціального захисту населення поінформували, що в комунальних закладах є 136 вільних місць, куди людей можна забрати, але це не вирішить питання надалі.

Президент зауважив, що важливо не просто розібратися із законністю закладів, а насамперед зрозуміти, чи можуть у них доглядати за старенькими та немічними, і що робити з такими людьми, якщо заклад функціонує незаконно.

Треба, щоб ми знайшли всі об'єкти по всій країні, проконтролювали, і щоб ми жоден з об'єктів не закрили, поки не знайдемо вихід... І паралельно – напрацювання законодавчих ініціатив, які будуть діяти на всій території України. Особливо щодо цієї реформи: щоб міста, їхні мери, голови ОДА – щоб усі були зацікавлені в результаті вирішення цієї проблеми. Щоб міста й області мали можливість надавати такі послуги високого, якісного рівня”, – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, 21 січня в Харкові сталася пожежа в будинку престарілих. В результаті інциденту загинули 15 осіб.

Майже одразу на цю подію відреагував президент України Володимир Зеленський. Глава держави вимагає від уряду та силовиків провести розслідування.

Генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що попередньою причиною виникнення пожежі в будинку для літніх людей у Харкові було необережне поводження з електронагрівальними приладами.

Як повідомив в.о. мера Харкова Ігор Терехов, будинок для літніх людей у Харкові, де сталася пожежа, працював нелегально.

Згодом стало відомо, що поліція затримала управляючого будинку для літніх людей у Харкові і чатує на власницю, її готуються затримати.

Кабінет Міністрів створив комісію для розслідування пожежі у Харкові, яка має встановити причини пожежі, жертвами якої стали 15 літніх людей.

Також ДБР розслідує можливу недбалість інспекторів ДСНС. Затримано четверо осіб, перевіряються три основні версії події.

Зеленський оголосив 23 січня Днем жалоби на державному рівні у зв'язку із загибеллю людей під час пожежі в будинку для літніх людей у Харкові.