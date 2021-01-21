Стала відома попередня причина пожежі в харківському будинку для літніх людей

За фактом пожежі та загибелі людей прокуратура порушила кримінальну справу

За фактом пожежі та загибелі людей прокуратура порушила кримінальну справу

Фото: Facebook

Попередньою причиною виникнення пожежі в будинку для літніх людей у Харкові було необережне поводження з електронагрівальними приладами.

Про це у Facebook повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова, передає RegioNews.

Попередня причина займання – необережне поводження з електронагрівальними приладами. Харківською обласною прокуратурою розпочато кримінальне провадження за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей ч.2 ст. 270 КК України”, - розповіла вона.

Генпрокурор додала, що трагедія сталася в приватному пансіонаті для літніх людей "Золотий час” в Холодногірському районі Харкова на вулиці Нижній Гиївській.

Наразі пожежа локалізована. У вогні загинули 15 осіб, ще 11 людей постраждали. На місці події перебуває керівник Харківської обласної прокуратури.

Нагадаємо, у четвер, 21 січня, в Харкові сталася пожежа в будинку престарілих. В результаті інциденту загинули 15 осіб.

Майже одразу на цю подію відреагував президент України Володимир Зеленський. Глава держави вимагає від уряду та силовиків провести розслідування.

Також Кабмін проведе термінове засідання через пожежу у Харкові, урядовці створять Держкомісію для з'ясування причин.