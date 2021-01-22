У Харкові "замінували" кілька будівель в день приїзду Зеленського
Правоохоронці перевіряють інформацію про мінування
Правоохоронці перевіряють інформацію про мінування
У Харкові працівники Нацполіції отримала повідомлення про "замінування" низки адміністративних будівель під час приїзду в місто президента Володимира Зеленського.
Про це повідомляє Redpost.com.ua, передає RegioNews.
Дзвінок про закладену вибухівку в адмінбудинках надійшов у поліцію в 14:00. На місце виїхали слідчо-оперативна група і фахівці вибухотехнічного управління Нацполиции в Харківській області.
Відомо, що невідомі "замінували” чотири адмінбудівлі на вулиці Шевченка в Київському районі, зокрема, приміщення сервісного центру МВС.
Правоохоронці евакуювали персонал, поліція і піротехніки проводять огляд місць подій.
Нагадаємо, раніше за фактом масового мінування дитсадків в Одесі поліція відкрила кримінальне провадження.
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