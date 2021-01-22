У Харкові "замінували" кілька будівель в день приїзду Зеленського

Правоохоронці перевіряють інформацію про мінування

Правоохоронці перевіряють інформацію про мінування

Фото: Нацполіція

У Харкові працівники Нацполіції отримала повідомлення про "замінування" низки адміністративних будівель під час приїзду в місто президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє Redpost.com.ua, передає RegioNews.

Дзвінок про закладену вибухівку в адмінбудинках надійшов у поліцію в 14:00. На місце виїхали слідчо-оперативна група і фахівці вибухотехнічного управління Нацполиции в Харківській області.

Відомо, що невідомі "замінували” чотири адмінбудівлі на вулиці Шевченка в Київському районі, зокрема, приміщення сервісного центру МВС.

Правоохоронці евакуювали персонал, поліція і піротехніки проводять огляд місць подій.

Нагадаємо, раніше за фактом масового мінування дитсадків в Одесі поліція відкрила кримінальне провадження.