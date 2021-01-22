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22 січня 2021, 16:45 96

У Харкові "замінували" кілька будівель в день приїзду Зеленського

22 січня 2021, 16:45 96
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Правоохоронці перевіряють інформацію про мінування 
Правоохоронці перевіряють інформацію про мінування 
Фото: Нацполіція
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У Харкові працівники Нацполіції отримала повідомлення про "замінування" низки адміністративних будівель під час приїзду в місто президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє Redpost.com.ua, передає RegioNews.

Дзвінок про закладену вибухівку в адмінбудинках надійшов у поліцію в 14:00. На місце виїхали слідчо-оперативна група і фахівці вибухотехнічного управління Нацполиции в Харківській області.

Відомо, що невідомі "замінували” чотири адмінбудівлі на вулиці Шевченка в Київському районі, зокрема, приміщення сервісного центру МВС.

Правоохоронці евакуювали персонал, поліція і піротехніки проводять огляд місць подій.

Нагадаємо, раніше за фактом масового мінування дитсадків в Одесі поліція відкрила кримінальне провадження.

22 січня президент Зеленський прибув до Харкова, він оголосив 23 січня Днем жалоби на державному рівні у зв'язку із загибеллю людей під час пожежі в будинку для літніх людей у Харкові.

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