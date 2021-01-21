У Харкові горить будинок для літніх людей: загинуло 15 осіб, є поранені
Площа пожежі становить 100 квадратних метрів
Площа пожежі становить 100 квадратних метрів
У четвер, 21 січня, в Харкові сталася пожежа в будинку престарілих. В результаті інциденту загинули 15 осіб.
Як пише RegioNews, про це повідомляє пресцентр Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Займання сталося на вулиці Нижня Гиївська, 150Б, на другому поверсі житлового будинку, попередньо переобладнаному під будинок престарілих.
Площа пожежі становить 100 квадратних метрів.
На місці пожежі виявлено тіла 15 людей, ще п'ять людей постраждали.
До гасіння пожежі залучили 28 осіб особового складу та сім одиниць техніки.
Подія класифікується як надзвичайна ситуація державного рівня.
Нагадаємо, 15 січня у Харкові горів студентський гуртожиток: евакуювали пів сотні людей.
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