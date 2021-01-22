Суд зупинив роботу одеської психлікарні, де через пожежу загинуло 7 осіб

Причина – порушення норм пожежної безпеки, які можуть призвести до нової трагедії

Причина – порушення норм пожежної безпеки, які можуть призвести до нової трагедії

Фото ДСНС

19 січня Одеський окружний адміністративний суд постановив повністю зупинити роботу колишньої психіатричної лікарні на Воробйова, 9, включаючи корпус №7, де в 2019 році під час пожежі загинуло 7 осіб.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на судовий реєстр.

Одеський окружний адміністративний суд задовольнив позов і закрив всі приміщення і корпуси психіатричної лікарні доти, поки керівництво установи не усуне виявлені порушення. У обласних структур на оскарження цього рішення є 30 днів.

Судовий позов ДСНС був адресований відразу кільком установам і відомствам – Одеському обласному медичному центру психічного здоров'я (колишня психлікарня), обласному департаменту здоров'я ОДА та обласної ради. У вимогах пожежні просили повністю припинити експлуатацію всіх будівель лікарні, оскільки є порушення законодавства у сфері пожежної, техногенної та цивільної безпеки. Наявність цих порушень може призвести до нової трагедії і є загрозою для життя людей.

Зараз правоохоронці називають можливі причини пожежі – або занесення вогню ззовні, або несправність електроприладів. Досудове розслідування триває, поки офіційно підозрюваних у цій справі немає.

Довідка. Масштабна пожежа в 7-му відділенні Одеської обласної психіатричної лікарні №1 на вулиці Академіка Воробйова, 9, розпочалася о 21:44 10 червня 2019 року та охопила площу 500 квадратних метрів. В корпусі перебувала 52 пацієнти та троє співробітників. Пожежна сигналізація не спрацювала, хоча була прийнята на баланс за декілька днів до події. Пожежа почалася у відділенні, де проходили лікування ветерани Другої світової війни та афганці. Спочатку загорівся дах одноповерхової будівлі. Згодом вогонь охопив 500 квадратних метрів закладу. Осередок пожежі був у господарчій частині відділення, у приміщенні для сушіння білизни. В результаті пожежі загинуло 7 (4 відразу не приходячи до тями та 3 у шпиталі) осіб — 6 пацієнтів та одна медсестра, 4 постраждалих госпіталізовані.

Як повідомлялося раніше, в Одеській області виявили спалах коронавіруса в психлікарні.