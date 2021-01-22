Пожар в Харькове: четырем лицам сообщено о подозрении

Среди подозреваемых – владелец здания, арендаторы и администратор пансионата

Среди подозреваемых – владелец здания, арендаторы и администратор пансионата

Фото из открытых источников

В Харькове после пожара в пансионате для пожилых людей сообщено о подозрении четырем лицам по факту нарушения требований пожарной безопасности, повлекшего возникновение пожара и гибель людей.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры сообщено о подозрении четырем лицам по факту нарушения требований пожарной безопасности, повлекшего возникновение пожара и гибель людей (ч. 2 ст. 270 УК Украины).

Среди подозреваемых — владелец дома, который сдал двухэтажное здание под пансионат, арендатор дома и его жена — директор частного предприятия, которая фактически руководила заведением, а также администратор, который координировал работу пансионата и при этом официально не был там трудоустроен, - сообщают в Офисе генпрокурора.

Они были задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

По данным следствия, арендатор дома и его жена — учредители общественной организации, цель которой — содействие проведению оздоровительной любительской, культурной деятельности, направленной на удовлетворение и защиту законных интересов ее членов. Стоимость пребывания в пансионате оценивалась в среднем в 15 тыс грн.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения. Следственные действия продолжаются.

Как сообщалось ранее, Зеленский хочет внедрить реестр домов для пожилых людей в Украине. Об этом президент сказал в Харькове на совещании по механизмам предотвращения чрезвычайных ситуаций, подобных вчерашней трагедии.

Напомним 21 января в Харькове произошел пожар в доме престарелых. В результате инцидента погибли 15 человек.

Почти сразу на это происшествие отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства требует от правительства и силовиков провести расследование.

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что предварительной причиной возникновения пожара в доме для престарелых в Харькове было неосторожное обращение с электронагревательными приборами.

Как сообщил и.о. мэра Харькова Игорь Терехов, дом для пожилых людей в Харькове, где произошел пожар, работал нелегально.

Впоследствии стало известно, что полиция задержала управляющего дома для престарелых в Харькове и караулит хозяйку, ее готовятся задержать.

Кабинет Министров создал комиссию для расследования пожара в Харькове, которая должна установить причины пожара, жертвами которой стали 15 пожилых людей.

Также ГБР расследует возможную халатность инспекторов ГСЧС. Задержаны четверо человек, проверяются три основные версии произошедшего.

Зеленский объявил 23 января Днем траура на государственном уровне в связи с гибелью людей во время пожара в доме для пожилых людей в Харькове.