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21 січня 2021, 17:47 95

Будинок для літніх людей у Харкові, де сталася пожежа, працював нелегально - Терехов

21 січня 2021, 17:47 95
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Фото: ДСНС
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Будинок для літніх людей у Харкові, в якому під час пожежі загинули 15 людей, працював нелегально.

Про це в коментарі виданню Страна.ЮА повідомив в.о. мера Харкова Ігор Терехов, передає RegioNews.

За його словами, у будівлі розміщувався так званий "будинок для літніх людей” і незаконно працював наркологічний притулок, де надають послуги хворим на наркоманію людям.

Я кажу "так званий будинок для літніх людей", тому що я не можу сказати, що це будинок для людей похилого віку - тут не дотримується жодна норма. Грати на вікнах. Люди були неходячими, і вони буквально задихнулися під час пожежі. Цей "будинок для літніх людей" працював нелегально, можу сказати абсолютно точно", - повідомив Терехов.

Він додав, що це підтверджує свідоцтво на право власності цього об'єкта, із його власником вже ведеться слідча робота. Також Терехов розповів, що зараз міська влада з'ясовує, скільки точно людей перебувало в цьому нелегальному закладі.

Ми з'ясовуємо, скільки точно людей там знаходилося. Нам відомо, що загинуло 15 осіб. П'ятеро людей перебувають з різним ступенем опіків в лікарнях Харкова", - уточнив в.о. мера.

Він анонсував перевірки всіх подібних установ у Харкові і Харківській області.

Я вважаю, що повинні бути проведені тотальні перевірки по Харкову і Харківській області, щоб надалі запобігти подібним інцидентам. Протягом тижня-двох ми виявимо всі подібні незаконні об'єкти. Вважаю, що їхня діяльність повинна бути жорстко припинена. А всі винні, які допустили роботу цих об'єктів, повинні понести суворе покарання", - сказав Ігор Терехов.

Нагадаємо, у четвер, 21 січня, в Харкові сталася пожежа в будинку престарілих. В результаті інциденту загинули 15 осіб.

Майже одразу на цю подію відреагував президент України Володимир Зеленський. Глава держави вимагає від уряду та силовиків провести розслідування.

Також Кабмін проведе термінове засідання через пожежу у Харкові, урядовці створять Держкомісію для з'ясування причин.

Згодом генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що попередньою причиною виникнення пожежі в будинку для літніх людей у Харкові було необережне поводження з електронагрівальними приладами.

пожежа смерть Харьків Будинок Ігор Терехов
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