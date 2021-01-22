Пожежа у Харкові: затримано четверо осіб, перевіряються три основні версії події

Всім затриманим готуються повідомлення про підозру

Всім затриманим готуються повідомлення про підозру

Фото: Facebook

Наразі правоохоронці затримали вже чотирьох осіб, які можуть бути причетні до пожежі в будинку престарілих в Харкові.

Як передає RegioNews, про це повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова.

"У рамках кримінального провадження за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей у порядку ст. 208 затриманий власник домоволодіння, який здав двоповерхову будівлю під пансіонат, а також орендар будинку та його дружина - директор приватного підприємства, яка фактично керувала закладом. Також затриманий адміністратор, який координував роботу пансіонату, при цьому офіційно не був там працевлаштований. Всім їм готуються повідомлення про підозру та клопотання про обрання запобіжних заходів", - повідомила вона.

Як зазначила Венедіктова, встановлено, що затримане подружжя є засновниками громадської організації, метою діяльності якої є сприяння проведенню оздоровчої аматорської, культурної діяльності, спрямованої на задоволення та захист законних інтересів її членів, яка ймовірно використовувалась для прикриття діяльності пов’язаної з доглядом за особами похилого віку. Вартість перебування в пансіонаті "Золотий час" вони оцінювали в середньому в 15 тисяч гривень.

Зараз слідчі дії тривають, допитуються інші працівники пансіонату, де сталася пожежа, а також свідки, проводяться обшуки і огляд місця події із залученням експертів", - повідомив генпрокурор.

За її словами, слідчим шляхом перевіряються наступні основні версії:

пожежа виникла в результаті підпалу (занесення стороннього вогню)

пожежа виникла внаслідок необережного поводження з вогнем у побуті й електроприладами;

пожежа виникла через замикання електромережі.

Також прокуратура і ДБР почали виробництво, в якому перевірять чи належним чином окремі посадові особи ДСНС виконували свої обов'язки по контролю за дотриманням правил пожежної безпеки на об'єкті.

Нагадаємо, 21 січня, в Харкові сталася пожежа в будинку престарілих. В результаті інциденту загинули 15 осіб.

Майже одразу на цю подію відреагував президент України Володимир Зеленський. Глава держави вимагає від уряду та силовиків провести розслідування.

Генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що попередньою причиною виникнення пожежі в будинку для літніх людей у Харкові було необережне поводження з електронагрівальними приладами.

Як повідомив в.о. мера Харкова Ігор Терехов, будинок для літніх людей у Харкові, де сталася пожежа, працював нелегально.

Згодом стало відомо, що поліція затримала управляючого будинку для літніх людей у Харкові і чатує на власницю, її готуються затримати.

Кабінет Міністрів створив комісію для розслідування пожежі у Харкові, яка має встановити причини пожежі, жертвами якої стали 15 літніх людей.

Також ДБР розслідує можливу недбалість інспекторів ДСНС.