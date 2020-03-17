Івано-Франківськ: громадський транспорт з 19 березня їздити не буде
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, інформує RegioNews.
"Щодо нових розпоряджень Кабміну - наше місто оперативно спрацювало і прийнято усі міри попередження розповсюдження вірусної хвороби", - йдеться в дописі.
Зараз питання стоїть в жорсткішому обмеженні і забороні транспортних сполучень, в тому числі міжобласних та міжміських. Кількість міського транспорту в Івано-Франківську вже від сьогоднішнього дня скорочено на 40%. А з четверга, 19 березня, рух транспорту буде припинено згідно з Постановою Кабміну.
"Також важливим є те, щоб люди віднеслись до усіх обмежувальних заходів якомога серйозніше. Це стосується заборони масових скупчень людей і заборони проведення розважальних та рекламних заходів. А також серйозно віднестись до позмінної або ж дистанційної роботи працівників", - пише мер.
ОБМЕЖУЄМО ТРАНСПОРТНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ #громада_ІФ Щодо нових розпоряджень Кабміну - наше місто оперативно спрацювало і...Опубліковано Русланом Марцінковим Вівторок, 17 березня 2020 р.
В Івано-Франківську закривають усе, крім аптек, продуктових и АЗС, транспорт - обмежать. Задля профілактики поширенню коронавірусу в місті вводять низку обмежень.
Тернопіль заборонив ввезення товарів з Чернівецької та Житомирської областей. З 17 березня у Тернополі вводять обмеження на роботу закладів громадського зарчування, масових заходів за участю 10 чоловік і більше тощо.
Коронавірус у Чернівцях: аптекам і продуктовим магазинам пропонують працювати цілодобово, а кафе і бари закрити. Продуктові супермаркети мають забезпечити роботу усіх кас і облаштувати станції гігієни рук.
Нагадаємо, Львів та Одеса закривають всі магазини, крім продуктових і аптек. З понеділка, 16 березня, будуть закриті всі заклади торгівлі.
В Ужгороді працюватимуть лише продуктові, аптеки та АЗС. Для профілактики коронавірусу тимчасово закриють всі об'єкти загального користування, за порушення накладатимуть штрафи.
16 березня з 00:01 в Україні на 2 тижні буде заборонено в’їзд іноземним громадянам, які не мають права на постійне або тимчасове проживання.
З 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.
Уряд України ввів карантин по всій країні через спалах коронавірусу в світі. З 12 березня до 3 квітня у всіх закладах середньої, дошкільної та позашкільної освіти зупинено навчальний процес.
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