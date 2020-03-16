Львів та Одеса закривають всі магазини, крім продуктових і аптек

З понеділка, 16 березня, у Львові та Одесі будуть закриті всі заклади торгівлі, крім продуктових, аптек та заправок

Фото: loda.gov.ua

З понеділка, 16 березня, у Львові та Одесі будуть закриті всі заклади торгівлі, крім продуктових, аптек та заправок

Як передає RegioNews, про це повідомив мер Львова Андрій Садовий на своїй сторінці у Facebook.

"З понеділка у Львові закриваємо усі заклади торгівлі, крім продуктових, аптек та заправок. Офіційне рішення комісії з надзвичайних ситуацій буде прийнято зранку, але готуватись можна вже", - йдеться у повідомленні.

Також він додав, що це рішення стосується усіх закладів громадського харчування.

Також мер повідомив, що скликає у вівторок о 10.00 позачергове засідання сесії Львівської міської ради, де буде розглянуто суттєве збільшення резервного фонду для закупівлі необхідного медичного обладнання та план заходів з протидії поширенню захворювань, спричинених коронавірусом.

У свою чергу мер Одеси Геннадій Труханов також, щоб попередити розповсюдження коронавірусу, розпорядився з 16 березня зупинити роботу всіх об’єктів загального користування, окрім продуктових магазинів та аптек.

Зокрема, буде зупинено роботу закладів всіх форм власності та підпорядкування, де залучені більше 10 осіб. Це стосується всіх культурних, розважальних та спортивних закладів (кінотеатрів, музеїв, дитячих клубів, майданчиків, фітнес-клубів, басейнів).

Тимчасово не працюватимуть всі магазини, окрім продуктових та аптек. Обмеження також стосується всіх торговельно-розважальних центрів, будівельних ринків, закладів громадського харчування, клубів, барів, дискотек.

Також на розсуд та під особисту відповідальність керівника обмеження можуть застосувати до інших закладів та установ.

Нагадаємо, з 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.

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