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Російські військові вбили останнього жителя села Тягинка Бериславського району Херсонської області. Чоловік раніше залишив населений пункт після погроз окупантів, однак згодом повернувся додому. Його останки виявили 30 жовтня під час перемир'я

Про це повідомив керівник Тягинської сільської військової адміністрації Микола Яценко, передає RegioNews.

За його словами, російські військові погрожували чоловікові вбивством і залишили йому записку з погрозами російською мовою. Через це останній житель Тягинки був змушений залишити село.

Однак згодом чоловік повернувся додому, де його вбили російські загарбники.

"Вони його все ж таки вбили. Останній житель Тягинки вийшов із села з цією запискою: "Дед, иди отсюда, а то мы тебя хлопнем!!!", але невдовзі все одно повернувся додому, де росіяни його підступно вбили", — повідомив Микола Яценко.

Останки загиблого виявили 30 жовтня під час перемир'я.

Також керівник сільської військової адміністрації зазначив, що Тягинська громада зазнала масштабних руйнувань. Попереду — значна робота з подолання наслідків російської агресії.

Нагадаємо, що упродовж минулої доби російські війська атакували Чернігівщину. Внаслідок обстрілів загинули восьмеро людей, ще десятеро дістали поранення.