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17 марта 2020, 10:37 1

Ивано-Франковск: общественный транспорт с 19 марта ездить не будет

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17 марта 2020, 10:37 1
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Отныне перевозки уменьшено на 40%, а с четверга полностью отменяется транспортное сообщение в самом Ивано-Франковске, между городами и областями
Фото: Руслан Марцинкив
Отныне перевозки уменьшено на 40%, а с четверга полностью отменяется транспортное сообщение в самом Ивано-Франковске, между городами и областями

Об этом на своей странице в Facebook сообщил городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, передает RegioNews.

"Относительно новых распоряжений Кабмина - наш город оперативно сработал и приняты все меры предупреждения распространения вирусной болезни", - говорится в сообщении.

Сейчас вопрос стоит в жестком ограничении и запрете транспортного сообщения, в том числе межобластного и междугороднего. Количество городского транспорта в Ивано-Франковске уже от сегодняшнего дня сокращено на 40%. А с четверга, 19 марта, движение транспорта будет прекращено в связи с Постановлением Кабмина.

"Также важным является то, чтобы люди отнеслись ко всем ограничительным мерам как можно серьезнее. Это касается запрета массовых скоплений людей и запрета проведения развлекательных и рекламных мероприятий. А также серьезно отнестись к посменной или же дистанционной работе сотрудников", - пишет мэр.

ОГРАНИЧИВАЕМ ТРАНСПОРТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ #громада_ІФ Относительно новых распоряжений Кабмина - наш город оперативно сработало и...

Опубликовано Русланом Марцінковим Вторник, 17 марта 2020 г.

В Ивано-Франковске закрывают все, кроме аптек, продуктовых и АЗС, транспорт - ограничат. Для профилактики распространения коронавируса в городе вводят ряд ограничений.

Тернополь запретил ввоз товаров из Черновицкой и Житомирской областей. С 17 марта в Тернополе вводят ограничения на работу заведений общественного питания, массовых мероприятий с участием 10 человек и больше.

Коронавирус в Черновцах: аптекам и продуктовым магазинам предлагают работать круглосуточно, а кафе и бары закрыть. Продуктовые супермаркеты должны обеспечить работу всех касс и обустроить станции гигиены рук.

Напомним, Львов и Одесса закрывают все магазины, кроме продуктовых и аптек. С понедельника, 16 марта, будут закрыты все заведения торговли.

В Ужгороде будут работать только продуктовые, аптеки и АЗС. Для профилактики коронавируса временно закроют все объекты общего пользования, за нарушение будут налагать штрафы.

16 марта с 00:01 в Украине на 2 недели будет запрещен въезд иностранным гражданам, которые не имеют права на постоянное или временное проживание.

С 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение через пандемию коронавируса в мире.

Правительство Украины ввело карантин по всей стране из-за вспышки коронавируса в мире. С 12 марта до 3 апреля во всех учреждениях среднего, дошкольного и внешкольного образования остановлен учебный процесс.

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