Ивано-Франковск: общественный транспорт с 19 марта ездить не будет

Отныне перевозки уменьшено на 40%, а с четверга полностью отменяется транспортное сообщение в самом Ивано-Франковске, между городами и областями

Фото: Руслан Марцинкив

Отныне перевозки уменьшено на 40%, а с четверга полностью отменяется транспортное сообщение в самом Ивано-Франковске, между городами и областями

Об этом на своей странице в Facebook сообщил городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, передает RegioNews.

"Относительно новых распоряжений Кабмина - наш город оперативно сработал и приняты все меры предупреждения распространения вирусной болезни", - говорится в сообщении.

Сейчас вопрос стоит в жестком ограничении и запрете транспортного сообщения, в том числе межобластного и междугороднего. Количество городского транспорта в Ивано-Франковске уже от сегодняшнего дня сокращено на 40%. А с четверга, 19 марта, движение транспорта будет прекращено в связи с Постановлением Кабмина.

"Также важным является то, чтобы люди отнеслись ко всем ограничительным мерам как можно серьезнее. Это касается запрета массовых скоплений людей и запрета проведения развлекательных и рекламных мероприятий. А также серьезно отнестись к посменной или же дистанционной работе сотрудников", - пишет мэр.

ОГРАНИЧИВАЕМ ТРАНСПОРТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ #громада_ІФ Относительно новых распоряжений Кабмина - наш город оперативно сработало и... Опубликовано Русланом Марцінковим Вторник, 17 марта 2020 г.

В Ивано-Франковске закрывают все, кроме аптек, продуктовых и АЗС, транспорт - ограничат. Для профилактики распространения коронавируса в городе вводят ряд ограничений.

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