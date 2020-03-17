Ивано-Франковск: общественный транспорт с 19 марта ездить не будет
Об этом на своей странице в Facebook сообщил городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, передает RegioNews.
"Относительно новых распоряжений Кабмина - наш город оперативно сработал и приняты все меры предупреждения распространения вирусной болезни", - говорится в сообщении.
Сейчас вопрос стоит в жестком ограничении и запрете транспортного сообщения, в том числе межобластного и междугороднего. Количество городского транспорта в Ивано-Франковске уже от сегодняшнего дня сокращено на 40%. А с четверга, 19 марта, движение транспорта будет прекращено в связи с Постановлением Кабмина.
"Также важным является то, чтобы люди отнеслись ко всем ограничительным мерам как можно серьезнее. Это касается запрета массовых скоплений людей и запрета проведения развлекательных и рекламных мероприятий. А также серьезно отнестись к посменной или же дистанционной работе сотрудников", - пишет мэр.
ОГРАНИЧИВАЕМ ТРАНСПОРТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ #громада_ІФ Относительно новых распоряжений Кабмина - наш город оперативно сработало и...Опубликовано Русланом Марцінковим Вторник, 17 марта 2020 г.
В Ивано-Франковске закрывают все, кроме аптек, продуктовых и АЗС, транспорт - ограничат. Для профилактики распространения коронавируса в городе вводят ряд ограничений.
Тернополь запретил ввоз товаров из Черновицкой и Житомирской областей. С 17 марта в Тернополе вводят ограничения на работу заведений общественного питания, массовых мероприятий с участием 10 человек и больше.
Коронавирус в Черновцах: аптекам и продуктовым магазинам предлагают работать круглосуточно, а кафе и бары закрыть. Продуктовые супермаркеты должны обеспечить работу всех касс и обустроить станции гигиены рук.
Напомним, Львов и Одесса закрывают все магазины, кроме продуктовых и аптек. С понедельника, 16 марта, будут закрыты все заведения торговли.
В Ужгороде будут работать только продуктовые, аптеки и АЗС. Для профилактики коронавируса временно закроют все объекты общего пользования, за нарушение будут налагать штрафы.
16 марта с 00:01 в Украине на 2 недели будет запрещен въезд иностранным гражданам, которые не имеют права на постоянное или временное проживание.
С 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение через пандемию коронавируса в мире.
Правительство Украины ввело карантин по всей стране из-за вспышки коронавируса в мире. С 12 марта до 3 апреля во всех учреждениях среднего, дошкольного и внешкольного образования остановлен учебный процесс.
Еще по теме Коронавирус в Украине: хроника (обновляется).
- 12:00 17 марта Хроники украинского карантина: как живут коронавирусные Черновцы
- 11:57 17 марта Раду на карантин! - митингующие под парламентом
- 11:56 17 марта За сутки в Украину вернулись более 50 тысяч украинцев
- 11:37 17 марта В Украину из Египта и Грузии вернулись более 300 человек
- 11:35 17 марта Карантин в Украине: за что будут сажать и штрафовать
- 11:25 17 марта Двое экс-нардепов незаконно получили по 543 тыс грн компенсации за жилье
- 10:31 17 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 11:47 11 марта Коронавирус: Киев идет на карантин
- 13:11 11 марта Коронавирус: Кабмин ввел карантин в Украине
- 17:51 14 марта Детей не поражает, а пенсионеры в зоне риска, - Емец о коронавирусе
- 19:57 12 марта В Украине официально подтвердили еще два случая заражения коронавирусом
- 21:07 12 марта Коронавирус в Черновцах и Житомире: что известно о больных