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14 березня 2020, 11:54 42

Україна закриває кордони для іноземців, - Зеленський

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14 березня 2020, 11:54 42
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Українці мають три дні для повернення з-за кордону. Ті, хто з об’єктивних причин не встигне цього зробити, зможуть повернутися нерегулярними рейсами
Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента
Українці мають три дні для повернення з-за кордону. Ті, хто з об’єктивних причин не встигне цього зробити, зможуть повернутися нерегулярними рейсами

13 березня відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони України щодо протидії поширенню коронавірусу. Вирішено запровадити низку заходів задля безпеки життя та здоров’я українців, інформує RegioNews із посиланням на Офіс президента.

"Ми закриваємо кордон для іноземців. Будуть закриті прикордонні пункти пропуску для пасажирського сполучення. Два тижні, починаючи з 00 годин 01 хвилини 16 березня 2020 року іноземні громадяни не зможуть потрапити на територію України. Ні літаком, ні поїздом, ні автомобілем, ні будь-якими іншими засобами", - йдеться у зверненні президента.

Виняток становлять іноземці, які мають право на постійне або тимчасове проживання в Україні, зокрема – представники офіційних міжнародних організацій та дипломатичних місій.

Через два тижні це питання буде розглянуто повторно.

Вантажні пункти пропуску – авіа-, залізничні, морські та автомобільні – продовжать працювати. Екіпажі суден, літаків, вантажних автомобілів можуть заїжджати в Україну та піддаються медичній перевірці експрес-тестами.

Щодо українців, які зараз перебувають за кордоном. Ті, хто вилетів з України чартерними рейсами у туристичну подорож, точно повернуться додому згідно з розкладом.

"Щодо інших громадян України. Через три доби ми закриваємо регулярне авіасполучення. За цей час ви повинні повернутися додому. Ті, хто з об’єктивних причин не встигне цього зробити, мають звернутися в українське консульство. Вони будуть повернуті додому окремими нерегулярними рейсами", - наголошує Зеленський.

У ці вихідні спеціальний борт поверне додому українців, які застрягли на кордоні Італії та Словенії.

"Але я закликаю всіх українців встигнути повернутись у наступні три доби. Всі, хто повернуться, будуть піддані медичній перевірці. У разі виявлення ознак захворювання – направлені в обсервацію", - повідомляє президент.

Нагадаємо, з 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.

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