. Фото Едуарда Крижанівського

У суботу, 28 листопада, в Україні вшановують пам’ять жертв Голодоморів. Щороку цей день припадає на четверту суботу листопада

Про це повідомляє RegioNews.

У ХХ столітті українці пережили три голоди: 1921–1923, 1932–1933 та 1946–1947 років. Наймасштабнішим був Голодомор 1932–1933 років, який Україна визнає геноцидом українського народу, здійсненим сталінським режимом.

Голодомору передували примусова колективізація, розкуркулення селян, хлібозаготівлі та репресії. У селян вилучали зерно й інші харчі, а на початку 1933 року заборонили виїзд з охопленої голодом України. За офіційними даними, Голодомор 1932–1933 років забрав близько 4 мільйонів життів. Особливо великою була смертність серед дітей.

Тема Голодомору десятиліттями залишалася забороненою в СРСР. Дослідження трагедії почалися наприкінці 1980-х років. У 2006 році Верховна Рада ухвалила закон, яким Голодомор 1932–1933 років визнано геноцидом українського народу.

У 2026 році також минає 80 років від початку масового голоду 1946–1947 років. За оцінками Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України, надсмертність у той період перевищила 700 тисяч людей, понад чверть загиблих були дітьми до 14 років.

У день пам’яті українці запалюють свічки на вшанування загиблих. О 16:00 відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання, також по країні проводять пам’ятні заходи.