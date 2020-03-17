До кінця поточного тижня в Україну завезуть першу партію швидких тестів на коронавірус

Орієнтовно в суботу приїде перша партія швидких тестів на коронавірус у кількості 10 мільйонів

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Орієнтовно в суботу приїде перша партія швидких тестів на коронавірус у кількості 10 мільйонів

Про це поінформував Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час позачергового засідання Верховної Ради 17 березня, повідомляє кореспондент RegioNews.

"До кінця тижня ми завеземо в Україну першу партію, яка становитиме десять мільйонів швидких тестів, які дають на 99,9% відповідь щодо захворюваності на коронавірус", - сказав Шмигаль.

"На сьогодні в інфекційних відділеннях в Україні підготовлено 12 тисяч ліжок для прийому хворих на коронавірус, а загалом в українських лікарнях наявні 200 тисяч ліжок", - прозвітував прем’єр.

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Нагадаємо, станом на 9:00 ранку понеділка, 16 березня, в Україні було підтверджено п’ять випадків зараження коронавірусом, з них чотири - у Чернівецькій області.

Ввечері 16 березня також стало відомо, що в інфекційному відділенні Чернівецької обласної клінічної лікарні близько 19:00 померла жінка, яка перебувала на стаціонарному лікуванні з підозрою на COVID-19.