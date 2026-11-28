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У Києві Бюро економічної безпеки викрило підпільну тютюнову фабрику повного циклу, яку облаштували на території гаражного кооперативу та в орендованих квартирах. Потужності виробництва дозволяли виготовляти до 20 тисяч пачок сигарет на місяць

Про це повідомила пресслужба Бюро економічної безпеки України, передає RegioNews.

За даними слідства, група осіб організувала промислове виробництво сигарет без марок акцизного податку. Продукцію виготовляли під виглядом товарів відомих світових брендів.

Основну автоматизовану лінію розмістили у складському приміщенні гаражного кооперативу. Готові сигарети фасували та зберігали в орендованих квартирах.

За оцінками правоохоронців, щомісячні потужності фабрики становили до 20 тисяч пачок сигарет орієнтовною вартістю 1,3 млн грн.

Під час обшуків детективи вилучили:

майже 25 тисяч пачок сигарет без акцизного маркування;

230 пачок сигарет із марками акцизного податку;

дев'ять мішків подрібненого тютюну;

два автоматизовані верстати для набивки та пакування сигарет;

91 машинку для скручування тютюну;

паперові гільзи та інші докази незаконного виробництва і збуту.

Досудове розслідування триває за ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу України — незаконне виготовлення, зберігання та збут підакцизних товарів.

Нагадаємо, що у Чернівцях викрили групу осіб, яка організувала незаконне зберігання та оптовий продаж алкогольних напоїв і тютюнових виробів.