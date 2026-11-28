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У Бучанському, Обухівському та Фастівському районах Київської області запровадили екстрені відключення електроенергії. Звичайні графіки відключень наразі не працюють

Про це повідомляє Група ДТЕК у Telegram,передає RegioNews.

Екстрені відключення запровадили за командою НЕК "Укренерго".

Енергетики працюють над стабілізацією ситуації та відновленням електропостачання. У ДТЕК запевнили, що роблять усе можливе, аби якнайшвидше повернутися до стабільного режиму роботи.

Нагадаємо, що в Україні продовжують діяти обмеження споживання електроенергії. Причина - наслідки ударів ворога.