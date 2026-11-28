Фото: ДСНС

Про це повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус, передає RegioNews.

За його словами, напередодні російські війська атакували безпілотниками Чернігів. Один із ударів припав на територію місцевого підприємства, де виникла пожежа. Її загасили рятувальники.

"Російські удари забрали життя 46-річного чоловіка, попри те, що лікарі боролися за нього. Троє людей постраждали, всі на амбулаторному лікуванні", — повідомив В’ячеслав Чаус.

Також російський FPV-дрон атакував сільськогосподарське підприємство в Семенівці. Унаслідок удару пошкоджено автомобіль.

У суботу вранці російські війська завдали ще двох ударів по Корюківці. Під атакою опинилися лісове господарство та одне з підприємств міста.

Нагадаємо, що у ніч проти 28 листопада сили протиповітряної оборони України знешкодили 141 зі 162 безпілотників, якими російські війська атакували країну з вечора 27 листопада. Атака триває, у повітряному просторі залишаються ворожі дрони.