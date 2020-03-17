Україна закриває КПВВ на адмінкордоні з Кримом
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на МВС України.
Розпорядженням Кабінету Міністрів № 291-р роботу КПВВ на кордоні з півостровом призупинено до 3 квітня, якщо не буде прийняте інше рішення.
Повідомляється, що у цей період пропускатимуть: на тимчасово окуповану територію лише громадян України та членів їх сімей, місце проживання яких в установленому законом порядку зареєстровано в Автономній Республіці Крим або м. Севастополь.
З тимчасово окупованої території громадян України, місце проживання яких в установленому законом порядку зареєстровано за межами Автономної Республіки Крим або м. Севастополя.
Також пропускатимуть осіб з метою забезпечення захисту національних інтересів або у зв’язку з виконанням міжнародних зобов’язань, представників дипломатичних установ та гуманітарних місій, що виїжджають з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим.
Зазначається, що виїзд з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополь інших категорій іноземців та осіб без громадянства здійснюється за погодженням з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Нагадаємо, що ще вчора, 16 березн, пункти пропуску на адмінкордоні з окупованим Кримом працювали у штатному режим.
Нагадаємо, що КПВВ "Станиця Луганська" закривають на два тижні.
Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" через карантин у країні призупиняє рух та обмежує маршрут низки приміських та регіональних поїздів, що курсують через державний кордон
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