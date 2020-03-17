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17 березня 2020, 09:25 35

Хроніки українського карантину: чи стане Радомишль новим Уханем

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17 березня 2020, 09:25 35
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Головний редактор Радомишльської газети та депутатка міської ради, міста де зафіксований перший смертельний випадок від коровірусу, Наталя Данилюк записала відеозвернення до Володимира Зеленського і Верховної Ради.
фото: facebook.com/mvs.gov.ua
Головний редактор Радомишльської газети та депутатка міської ради, міста де зафіксований перший смертельний випадок від коровірусу, Наталя Данилюк записала відеозвернення до Володимира Зеленського і Верховної Ради.

Наразі в Радомишлі, де на карантині знаходяться 15 людей з підозрою на коронавірус, відсутні сучасні апарати для вентиляції легень. Жінка заявляє, що в місті досі, не дивлячись на надзвичайну ситуацію, немає спеціального автомобіля для перевезення таких хворих, а отже порушуються режим безпеки. До того ж в місті, де найбільша кількість хворих з підозрою на коронавірус, не підтверджені і не спростовані ці підозри і не опубліковані результати тестів цих хворих.

В Житомирську область було завезено близько 70 тестів на коронавірус. В області 23 районні центри, а це означає, що навіть за рівномірного розподілу на кожен потрапило не більше 2-3 тестів. Якщо в Китаї, при максимальному забезпеченні міста Ухань медикаментами та засобами захисту, вірус зміг поширитися на всю Євразію, що тоді буде з Україною, де досі, в самих критичних містах немає необхідних засобів, а в медиків відсутні захисні костюми – відкрите питання.


Коронавирус карантин Зеленський Верховная Рада Зеленский Житомирська область
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