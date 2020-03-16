Коронавірус у Чернівцях: аптекам і продуктовим магазинам пропонують працювати цілодобово, а кафе і бари закрити

Продуктові супермаркети мають забезпечити роботу усіх кас і облаштувати станції гігієни рук

Фото: Shutterstock

Продуктові супермаркети мають забезпечити роботу усіх кас і облаштувати станції гігієни рук

Про це йдеться на сайті Чернівецької міської ради, пише RegioNews.

Аптекам та продовольчим магазинам рекомендовано тимчасово перейти на цілодобовий режим роботи, а продуктовим супермаркетам забезпечити роботу усіх наявних кас впродовж усього робочого часу для попередження утворення черг та скупчення людей, при вході у торгові зали облаштувати станції гігієни рук.

Таке рішення прийнято на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яку провів міський голова Олексій Каспрук.

Окрім того, будуть створені рейдові групи для перевірки дотримання вимог щодо заборони роботи промислових секторів на ринках, супермаркетах, а також розважальних та спортивних центрах.

Управління контролю за благоустроєм міста посилить роботу щодо ліквідації стихійної торгівлі, як у будні так і у вихідні дні. У закладах торгівлі, сфери побуту, громадського харчування та аптеках перевірятимуть виконання заходів поточної дезінфекції.

Мер повідомив також , що у найближчі дні в Чернівцях планують закрити на карантин заклади громадського харчування.

Також мер рекомендує зменшити кількість працюючих людей до мінімально необхідного для забезпечення життєдіяльності міста.

"Хто може – переходьте на дистанційну роботу, - каже мер. - Розумію, що закриття закладів громадського харчування призведе до збитків. Але іншого виходу немає – треба закривати. Прошу орендодавців, щоб орендна плата за цей вимушений період простою не сплачувалася".

Нагадаємо, станом на 9:00 ранку понеділка, 16 березня, в Україні підтверджено вже 5 випадків зараження коронавірусом, з них 4 - у Чернівецькій області.

Нагадаємо, станом на 12 березня в Україні було зафіксовано три випадки захворювання на коронавірусну інфекцію - у чоловіка в Чернівцях (перший випадок коронавірусу), у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого повернулася з Італії. 12 березня 71-річна пенсіонерка із Житомирщини померла.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)