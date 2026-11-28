Фото: Офіс Генерального прокурора

Командира взводу спостереження розвідувальної роти ЗСУ визнали винним у недбалому ставленні до військової служби. Через неналежне зберігання військового майна військова частина втратила 84 FPV-дрони загальною вартістю 1,46 млн грн

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними прокуратури, командир взводу не забезпечив належного зберігання безпілотників у Слов'янську. Унаслідок цього з липня 2025 року до січня 2026 року було втрачено 84 FPV-дрони загальною вартістю 1,46 млн грн.

Згодом безпілотники виявили та вилучили під час розслідування іншого кримінального провадження. Усі 84 дрони повернули військовій частині.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав провину та розкаявся. Крім того, ще на етапі досудового розслідування він повністю відшкодував завдані збитки — 1,46 млн грн. Також військовослужбовець перерахував 100 тисяч гривень на потреби Збройних сил України.

Суд призначив командиру взводу п'ять років позбавлення волі, але звільнив його від відбування покарання з випробуванням строком на один рік.

Під час ухвалення рішення суд врахував державні нагороди військовослужбовця, його участь у бойових діях та позитивну характеристику від командування.

Нагадаємо, раніше ДБР затримало на Рівненщині солдата навчального центру, який намагався відкупитися від служби. Він запропонував командиру хабар в 5 тисяч доларів.