11:01  11 березня
Президент представив нового міністра оборони
10:30  11 березня
Коронавірус: Разумков скасував закордонні відрядження нардепів
14:19  11 березня
Кабмін виділив на боротьбу з коронавірусом 100 мільйонів гривень
UA | RU
UA | RU
11 березня 2020, 13:11 531

Коронавірус: Кабмін ввів карантин в Україні

Читайте также
на русском языке
11 березня 2020, 13:11 531
Читайте также на русском языке
Уряд України ввів карантин по всій країні через спалах коронавірусу в світі
Фото: censor.net.ua
Уряд України ввів карантин по всій країні через спалах коронавірусу в світі

Як передає RegioNews, таке рішення прийняв Кабмін на засіданні 11 березня, повідомила народний депутат Вікторія Сюмар на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, карантин ввели від 12 березня на три тижні - до 3 квітня.

Зокрема, карантин передбачає:

- закриття навчальних закладів;
- заборону масових зібрань понад 200 осіб. Це стосується і спортивних заходів (які можуть без глядачів відбуватися, і культурних заходів. Засідання Верховноі Ради лишили);
- закриття авіасполучення з деякими країнами.

Також, за словами нардепа, буде закрита більша частина КПП. "З 219 лишиться 49. Прем’єр каже, що там обладнані місця для карантину", - уточнила Сюмар.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Нагадаємо, 10 березня в ході засідання урядового антикризового штабу було прийнято новий посилений план заходів протидії поширенню в Україні коронавірусу COVID-19.

10 березня авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" скасувала деякі рейси до 16 країн через заходи, повязані з коронавірусом, та переглянула частоту внутрішніх авіарейсів.

11 березня голова ВР Дмитро Разумков скасував народним депутатам закордонні відрядження у зв’язку з поширенням коронавірусу у світі.

Влада Києва вирішила не чекати на офіційне рішення уряду щодо обмежувальних заходів, спрямованих на боротьбу із коронавірусом і з 12 березня запровадила власні заборони.

Станом на 10 березня коронавірус виявлений у всіх країнах ЄС, в Китаї пішов на спад.


Кабмин карантин
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
11 березня 2020, 14:09
Гончарук записав відеозвернення до українців і полетів на відпочинок
07 березня 2020, 18:02
Коронавірус: Кабмін ввів карантин в Україні
11 березня 2020, 13:11
Тільки в одній країні Євросоюзу немає коронавірусу
08 березня 2020, 15:50
Знайшлась країна, яка прийме пасажирів багатостраждального лайнера
08 березня 2020, 16:45
Українці летіли разом із хворою на коронавірус молдованкою
08 березня 2020, 12:37
Останні Популярні
Сергій Куюн
Вадим Денисенко
Андрій Романенко
Всі блоги »
Чому партію Порошенка на Рівненщині хочуть віддати екс-ведучому "5 каналу"
10 березня 2020, 17:23
Служили два товариша. Чи виторгує мер Кропивницького бренд "Слуги народу"
09 березня 2020, 19:26
Всі публікації »
ЗеКабмін. Весняна пересадка – Спецвипуск "НеПогоди"
05 березня 2020, 21:00
Королевську виганяють, а "слугам народу" охолоджують запал, – НеПогода
04 березня 2020, 17:50
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Всі відео »
Кучер Олексій Володимирович
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро Анатолійович
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »