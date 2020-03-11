Коронавірус: Кабмін ввів карантин в Україні
Як передає RegioNews, таке рішення прийняв Кабмін на засіданні 11 березня, повідомила народний депутат Вікторія Сюмар на своїй сторінці в Facebook.
За її словами, карантин ввели від 12 березня на три тижні - до 3 квітня.
Зокрема, карантин передбачає:
- закриття навчальних закладів;
- заборону масових зібрань понад 200 осіб. Це стосується і спортивних заходів (які можуть без глядачів відбуватися, і культурних заходів. Засідання Верховноі Ради лишили);
- закриття авіасполучення з деякими країнами.
Також, за словами нардепа, буде закрита більша частина КПП. "З 219 лишиться 49. Прем’єр каже, що там обладнані місця для карантину", - уточнила Сюмар.
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Нагадаємо, 10 березня в ході засідання урядового антикризового штабу було прийнято новий посилений план заходів протидії поширенню в Україні коронавірусу COVID-19.
10 березня авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" скасувала деякі рейси до 16 країн через заходи, повязані з коронавірусом, та переглянула частоту внутрішніх авіарейсів.
11 березня голова ВР Дмитро Разумков скасував народним депутатам закордонні відрядження у зв’язку з поширенням коронавірусу у світі.
Влада Києва вирішила не чекати на офіційне рішення уряду щодо обмежувальних заходів, спрямованих на боротьбу із коронавірусом і з 12 березня запровадила власні заборони.
Станом на 10 березня коронавірус виявлений у всіх країнах ЄС, в Китаї пішов на спад.
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