Фото: Київська міська прокуратура

Північний апеляційний господарський суд залишив без змін рішення про повернення державі будівлі колишнього Жовтневого палацу в Києві, де нині розташований Міжнародний центр культури і мистецтв. Вартість комплексу оцінюють приблизно в 1 млрд грн

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури, передає RegioNews.

Йдеться про пам’ятку культурної спадщини національного значення, яка відповідно до законодавства не підлягає приватизації та може перебувати виключно у державній власності.

Попри це, Федерація професійних спілок України зареєструвала за собою право власності на будівлю. У прокуратурі зазначили, що така ситуація створювала ризик подальшого відчуження об'єкта.

Для повернення палацу державі Київська міська прокуратура звернулася з позовом до Господарського суду Києва в інтересах держави в особі Фонду державного майна України.

У серпні 2026 року суд задовольнив позов прокурорів. У листопаді Північний апеляційний господарський суд залишив це рішення без змін.

Будівлю звели у 1838–1842 роках за проєктом архітектора Вікентія Беретті. Спочатку вона була корпусом Київського інституту шляхетних дівчат, згодом тут розміщувалися різні державні установи.

З палацом пов'язані трагічні сторінки української історії. У його стінах працівники НКВС розстрілювали представників української інтелігенції. Серед загиблих — Кость Буревій, Олекса Близько, Григорій Косинка, Тарас та Іван Крушельницькі, Дмитро Фальківський.

У 1979 році будівля отримала статус пам'ятки національного значення. Її внесли до переліку об'єктів культурної спадщини, які не підлягають приватизації.

Нагалаємо, що у січні 2026 року прокуратура подала позов про повернення палацу державі. Також у відомстві наголошували, що Федерація профспілок України не вживала належних заходів для збереження пам'ятки. Охоронний договір на об'єкт уклали лише у 2025 році — на виконання попереднього рішення суду за позовом прокурора.