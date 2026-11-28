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У Києві зафіксували влучання росіян в об’єкт критичної інфраструктури. У деяких районах міста можуть виникнути перебої з електро- та водопостачанням

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає RegioNews.

"Фахівці оперативно зʼясовують ступінь пошкоджень. У деяких районах міста можуть бути перебої з електро- та водопостачанням", — зазначив Кличко.

Нагадаємо, що у Києві працюватимуть понад 1500 пунктів обігріву, загальна місткість яких становитиме майже 194 тисячі людей. Серед них місто підготувало 101 опорний пункт для тривалого перебування мешканців у разі тривалої відсутності електроенергії, тепла чи води.