Росіяни влучили в об’єкт критичної інфраструктури Києва
У Києві зафіксували влучання росіян в об’єкт критичної інфраструктури. У деяких районах міста можуть виникнути перебої з електро- та водопостачанням
Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає RegioNews.
"Фахівці оперативно зʼясовують ступінь пошкоджень. У деяких районах міста можуть бути перебої з електро- та водопостачанням", — зазначив Кличко.
Нагадаємо, що у Києві працюватимуть понад 1500 пунктів обігріву, загальна місткість яких становитиме майже 194 тисячі людей. Серед них місто підготувало 101 опорний пункт для тривалого перебування мешканців у разі тривалої відсутності електроенергії, тепла чи води.
27 листопада 2026
"Херсон живе": під сітками, з квітами та без Дніпра
Репортаж з напівзруйнованого міста, яке люди не хочуть покидати, а, навпаки, намагаються розвивати
23 листопада 2026
Микола Вініченко: Ліки і паливо до Оріхова доставляємо дроном
Як виживає місто в Запорізькій області, яке більше чотирьох років перебуває на лінії фронту
12 листопада 2026
Юрій Корольчук: Україна на порозі тотального вимкнення
Світла в країні може не бути від тижня до місяця
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
Rheinmetall може відмовитися від будівництва заводу снарядів в Україні
28 листопада 2026, 17:51У Києві внаслідок російської атаки пошкоджено адмінбудівлю, є загибла
28 листопада 2026, 17:26Жовтневий палац у Києві повернуть державі: апеляційний суд ухвалив рішення
28 листопада 2026, 17:16У Харкові чоловік обкрадав термінали та викрадав велосипеди
28 листопада 2026, 16:55Росіяни атакували дронами дві багатоповерхівки у Харкові: є постраждала
28 листопада 2026, 16:20Зеленський наказав повністю знищити Керченський міст
28 листопада 2026, 15:03Втрата 84 FPV-дронів на 1,46 млн грн: командира взводу ЗСУ засудили
28 листопада 2026, 14:44У Чернігові внаслідок атаки дронів загинув чоловік, троє людей постраждали
28 листопада 2026, 14:05На Рівненщині водій збив 72-річну пенсіонерку на пішохідному переході
28 листопада 2026, 13:44
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
"Херсон живе": під сітками, з квітами та без Дніпра
Микола Вініченко: Ліки і паливо до Оріхова доставляємо дроном
Всі блоги »