В Ужгороді працюватимуть лише продуктові, аптеки та АЗС

Для профілактики коронавірусу тимчасово закриють всі об'єкти загального користування, за порушення накладатимуть штрафи

Фото: Ужгородська міська рада

Для профілактики коронавірусу тимчасово закриють всі об'єкти загального користування, за порушення накладатимуть штрафи

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Ужгородську міську раду.

На засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняте рішення про тимчасове зупинення роботи об’єктів загального користування.

З 17 березня 2020 року в Ужгороді не працюватимуть кінотеатри, театри, музеї, галереї, бібліотеки та інші культурні і розважальні заклади, дитячі розважальні центри та клуби, майданчики, у тому числі спортивні, фітнес-клуби, тренажерні зали, басейни, парки, атракціони, усі непродовольчі магазини, торговельно-розважальні центри, об’єкти дрібнороздрібної торгівлі, ринки (крім продуктових), ресторани, заклади громадського харчування, хостели.

Працюватимуть продуктові магазини, аптеки, АЗС, але керівництво таких закладів має забезпечити попередження скупчення відвідувачів.

Нагадаємо, Львів та Одеса закривають всі магазини, крім продуктових і аптек. З понеділка, 16 березня, будуть закриті всі заклади торгівлі.

В Івано-Франківську закривають усе, крім аптек, продуктових и АЗС, транспорт - обмежать. Задля профілактики поширенню коронавірусу в місті вводять низку обмежень.

Коронавірус у Чернівцях: аптекам і продуктовим магазинам пропонують працювати цілодобово, а кафе і бари закрити. Продуктові супермаркети мають забезпечити роботу усіх кас і облаштувати станції гігієни рук.

16 березня з 00:01 в Україні на 2 тижні буде заборонено в’їзд іноземним громадянам, які не мають права на постійне або тимчасове проживання.

З 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.

Уряд України ввів карантин по всій країні через спалах коронавірусу в світі. З 12 березня до 3 квітня у всіх закладах середньої, дошкільної та позашкільної освіти зупинено навчальний процес.

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