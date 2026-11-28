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Німецький оборонний концерн Rheinmetall, імовірно, відмовиться від планів збудувати в Україні завод із виробництва артилерійських снарядів калібру 155 мм. Проєкт опинився на межі закриття після понад двох із половиною років затримок. За цей час підприємство так і не виготовило жодного боєприпасу

Про це повідомляє German Aid to Ukraine з посиланням на виступ генерального директора Rheinmetall Арміна Паппергера під час презентації Capital Markets Day у Гамбурзі, передає RegioNews.

За словами Паппергера, остаточного рішення про закриття проєкту ще не ухвалили. Водночас він заявив, що, на його думку, компанія не продовжуватиме реалізацію цих планів.

Гендиректор Rheinmetall пояснив можливу відмову від проєкту позицією українських підприємств, які, за його словами, прагнуть самостійно виробляти озброєння та боєприпаси.

Він також зазначив, що вплив українського ринку на діяльність концерну наразі є вкрай обмеженим.

За оцінками Паппергера, Сили оборони України щороку використовують від 1 до 1,3 млн артилерійських снарядів. Понад половину цих боєприпасів, за його словами, виробляють українські компанії.

Особливо активно українські підприємства виготовляють артилерійські снаряди малої та середньої дальності.

Нагадаємо, що у серпні 2025 року німецька оборонна компанія Rheinmetall планує запустити виробництво 155-міліметрових артилерійських снарядів на своєму новому заводі в Україні. Це станеться вже наступного року.