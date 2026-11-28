Фото: ДСНС

Російські військові завдали ударів безпілотниками по житлових будинках у Салтівському та Київському районах Харкова. В одному з будинків влучання зафіксували на рівні 8–9 поверхів. Унаслідок атаки одна людина зазнала гострої реакції на стрес

Про це повідомили міський голова Харкова Ігор Терехов та начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За словами Терехова, російський дрон влучив у багатоповерховий житловий будинок у Салтівському районі. На момент повідомлення інформації про постраждалих не надходило.

Ще один удар зафіксували у Київському районі міста. Російський безпілотник влучив у дев'ятиповерховий житловий будинок на рівні восьмого-дев'ятого поверхів.

Згодом Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок атаки одна людина зазнала гострої реакції на стрес. Медики надають їй необхідну допомогу.

На місцях працюють екстрені служби, які з'ясовують усі обставини та наслідки російської атаки.

Нагадаємо, що у Білій Церкві Київської області внаслідок атаки російських безпілотників постраждали троє людей. Також виникла пожежа на території гаражного кооперативу, пошкоджені шість гаражів, вікна у двох багатоповерхівках та об’єкт енергетичної інфраструктури.