У Львові навчання не буде, але школи та садочки працюватимуть

З 12 березня до 3 квітня у всіх закладах середньої, дошкільної та позашкільної освіти зупинено освітній процес

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З 12 березня до 3 квітня у всіх закладах середньої, дошкільної та позашкільної освіти зупинено освітній процес

Про це на брифінгу повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, інформує RegioNews.

Нагадаємо, Уряд України ввів карантин по всій країні через спалах коронавірусу в світі.

У четвер та п'ятницю, 12 та 13 березня, навчання у школах не буде, але в ці дні діти ще можуть перебувати у навчальних закладах, там працюватимуть вчителі та вихователі.

"Рекомендувати роботодавцям в зв’язку з зупиненням навчального процесу при можливості організувати батькам неповнолітніх дітей роботу в дистанційному режимі. Відпрацювання навчального матеріалу проводити з використанням технологій електронного навчання", – йдеться в рішенні міської комісії з технологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, у мерії працює міський штаб з оперативного реагування та ухвалення рішень щодо ситуації із захворюванням на коронавірус.

Задля зменшення ризику захворювання усі дитячі клуби, медичні заклади, дитячі будинки сімейного типу, відділи соціального захисту, ЦНАПи тощо забезпечені антисептичними диспенсерами.

Щодня фахівці "Львівелектротранс" та АТП № 1 проводять дезінфікування громадського транспорту — додатково обробляють поручні і всі поверхні в салонах трамваїв, тролейбусів та автобусів. Також робитимуть вологе прибирання і провітрювання салонів.

Людей з високою температурою в поліклініках міста прийматимуть в окремих кабінетах. А сімейні лікарі також виїжджатимуть на виклики додому до тих пацієнтів, які мають високу температуру тіла — більше 38 градусів.

На "Гарячій лінії міста Львова" працює окрема лінія, куди люди можуть зателефонувати та отримати всю необхідну інформацію від лікаря-інфекціоніста. Лінія за номером 15−80 діє з 09.00 до 18.00 у робочі дні.

У Львові створили чат-бот про коронавірусу. Lvivcityhelper bot дає змогу отримати швидку відповідь про поширення коронавірусу, групи ризику тощо.

Крім того, частину пунктів пропуску на державному кордоні України можуть тимчасово закрити у випадку погіршення ситуації із захворюваністю на коронавірусну інфекцію COVID-19.

В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.

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