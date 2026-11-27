1.5. Політичні інститути: Кейс Федорова

1.5. Політичні інститути: Кейс Федорова

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У вересні 2019 року уряд створив нове міністерство, яке очолив Михайло Федоров. Це було фактично створене з нуля міністерство, яке мало всього 300 посад і 150 млн грн бюджет. По факту, це міністерство набрало тільки 70 посадовців і використало тільки 72 млн грн в 2019 році. Можна ствердити, що це було найменше міністерство за кількістю людей і бюджетом.

Однак, результати роботи цього міністерства на фоні інших просто вражають. Певною мірою я вважаю, що цифрові трансформації – це єдині реальні масштабні реформи, які мали місце за період Зеленського. Бо справжня реформа – це коли змінюється поведінка влади і громадян. ДіЯ стала такою реформою. Фактично, завдяки цьому сервісу навіть змінився обсяг того, що ми беремо із собою. З початком війни саме Мінцифри взяло на себе багато інновацій з впровадження дронової війни, і теж продемонструвало успіх. Чому створене з нуля міністерство виявилось таким ефективним, особливо порівняно з іншими?

По-перше, нова інституція не містила старої радянської і пострадянської пам'яті. Ніхто там не згадував ефективного "царя Гороха", і чудові часи, коли корупція гуляла мільйонами без всяких НАБУ та бігусів. Це дозволило Федорову впровадити сучасні методи управління, зокрема, проектний менеджмент. Завдяки цьому команди концентрувались на конкретних завданнях, розробляли продукт, і не тонули в бездонній бюрократії. Фактично, Федоров реалізовував ідеологію сучасного міністерства за принципом ІТ компанії, і ця ідеологія принесла результати.

По-друге, і це значно важливіше. Через обмежений ресурс міністр об'єднав навколо себе ІТ сектор, саме тих, кого в першу чергу і стосувалась робота його міністерства. Вони ставали донором кадрів і долучались до розробки ключових політик міністерства. Так, і міністр, і міністерство стало для них "своїм" (запам'ятайте це слово, ми ще до нього повернемося). Саме так в сучасних державах і має працювати влада – як одне ціле з тими, для кого вона служить. Це дозволяє розуміти проблеми, отримувати фідбек, долучати до розробки політики і мати успішний результат. Цю ж політику він реалізовував просуваючи "дронову війну", він був на контакті з виробниками і військовими, разом виділяли ключові проблеми і шукали рішення.

Наскільки Михайло Федоров був успішний в своєму міністерстві, настільки ж великим провалом став його прихід в Міноборони. Старе заскорузле міністерство, де ще можна зустріти "фахівців", які на посадах понад 20 років. Міноборони давно оточене корумпованою кастою підрядників і організованою корупцією всередині. Тільки в апараті Міноборони працює понад тисячу людей, а точну цифру всіх відряджених і залучених взагалі важко встановити. Зрозуміло, що Федоров з його проектними командами в Міноборони виглядав як висадка на Марсі, і не мав жодних реальних шансів взяти цього гіганта під контроль. Попри його спроби далі просувати свої проекти по дронам і навести лад в закупівлях, система пішла в рознос і дисбаланс. Його крах був тільки питанням часу.

Кейс Михайла Федорова доводить просту істину, що створювати нові інституції – єдиний успішний шлях в державному управлінні. Тільки нові інституції можуть стати "своїми" для українців, тоді як старі є "своїми” виключно для корупціонерів.