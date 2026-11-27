Репортаж з напівзруйнованого міста, яке люди не хочуть покидати, а, навпаки, намагаються розвивати

Репортаж з напівзруйнованого міста, яке люди не хочуть покидати, а, навпаки, намагаються розвивати

Вулиці Херсона під сітками. Фото: Ольга Чайко

Понад 2200 дронів по області за тиждень. Нескінченні стрілкотня та вибухи. Херсон та область уже забули про перемир’я, що тривало під час гуманітарної місії в Олешках, і повернулися до життя, яке місцеві радше назвали би звичним. Росіяни б’ють по місту абсолютно з усього: це і ФПВ, і "Молнії", і "Шахеди", і КАБи, і ракети... Попри це у місті лишається до 65 тисяч цивільних, працюють бізнес і відчайдухи-комунальники.

Місто зустрічає гостей павутинням – сітки затягують тепер усі проїжджі частини – та вибухами. Дороги майже порожні. Світлофори давно відключили, щоби не було скупчень машин на дорогах. Так вони стануть легкою здобиччю для російських дронів. А от громадський транспорт ходить.

В"їзд до Херсона під сітками

Вулиця Херсона, бабуся йде з базару

Кількість зруйнованих будинків та вибитих вікон у місті, здається, уже не рахують. Де можливо вікна забили деревиною. Комунальники працюють без упину і, здається, вони єдині, хто хоч трохи здатні підняти настрій місцевим.

"Роботи вистачає, – каже Костянтин Задніпряний, співробітник КП "Парки" Херсона. – Поки було перемир'я, то їздили в червоні зони. Позакривали багато вікон там. А сьогодні забиваємо деревом вікна у квартирах без доступу. Мешканці виїхали, а будинок треба зашивати на зимовий період".

Будинок, зруйнований КАБом і згорілі авто під ним

Будинок, де вони працюють, вже понад місяць напівруїна. 17 жовтня по ньому та по сусідній п’ятиповерхівці вдарив КАБ. Кілька поверхів одного з під’їздів упали на землю. Будівельне сміття лежить у дворі досі, а от світло, після численних звернень, людям підключили. У будинку досі живе щонайменше дві родини.

"Не хочу я нікуди виїжджати, – каже пані Інга. – Не хочу цих сертифікатів. Я хочу у своїй квартирі. Я її відремонтую тихенько. У мене все розбите – аж гай шумить. Нема балкона, але цей мій улюблений будинок. Знаєте, взимку тут як добре!"

Євгенія Проценко, жителька будинку, зруйнованого КАБами

Мамі пані Інги – 100 років. Ще одній сусідці – 95. Її донька Євгенія Проценко заводить до себе в гості. Її квартира – на поверх нижче від помешкання, яке КАБ знищив повністю. Нагору підіймаємося сходовою клітиною, яку жінка колись сама розмалювала. Каже, росіяни під час окупації ходили в будинок на екскурсії, бо в них до такої творчості досі ніхто із жителів не додумався.

Євгенія Проценко показує розписи на стінах

Нині від них же і прилетіло. Квартира сусідів стерта в пил. Щастя, що самі вони виїхали за два тижні до прильоту. У себе в квартирі Євгенія вставила двері та запаслася водою. Бабусю закутали ковдрою і гріють грілками.

Бабуся під ковдрою

"А куди ж ми виїдемо? – Питає. – У мене пенсія маленька. Та й нема куди виїжджати. У нас квартира вціліла. Люди ж живуть якось. Он весь Херсон бомблять. То куди ж усім нам виїхати?"

Зруйнований КАБом будинок

У місті нині 65 тисяч людей, до війни було майже 300 тисяч. Херсон не полишають, переважно, літні. Вони не хочуть, аби квартири пограбували мародери. Та й прижитися на новому місці людям похилого віку важко. Пенсій та виплат для ВПО цього явно не вистачить.

Наталія Ващенко, співзасновниця квіткового салону Lumia

Молодь тут теж є. Наталя Ващенко з чоловіком-ветераном у серпні – а саме тоді Херсон бомбили нескінченно – відкрили у місті квітковий салон Lumina.

"Погане ми вже побачили, а тепер хочемо бачити багато хорошого. Саме тому ми відкрили нашу квіткову студію саме в місті Херсоні, тому що це є наше місто. Ми з нього нікуди не хочемо виїжджати. Нам було принципово відкритися саме в Херсоні. І я вважаю, що наші люди, херсонці, які тут залишаються, заслуговують бачити таку красу, яка є, наприклад, в Києві, в Миколаєві. Саме тому ми тут", – каже вона.

Жінка пережила окупацію міста. Тоді мала квартиру у мікрорайоні Острів, на який нині, через дуже сильні обстріли заїхати не можна. Тоді, щоби не зійти з глузду, ходила купувала квіти у бабусь. Коли росіяни відступили, почала шукати троянди, які стоятимуть цілий тиждень. Так знайшла кенійський сорт "Атена". У неї в студії квіти з усього світу. Чоловік возить їх із Миколаєва – дуже швидко, під гудіння дронів. Він теж житель Херсона. Захищав місто і втратив ногу. На відкриття ветеранського бізнесу держава грошей не дала, адже Херсон вважається вкрай ризикованим для бізнесу – та не для місцевих.

Михайло Клещицький

"Херсонці дозволяють собі, в принципі, все, що їм потрібно. Так, в когось більше можливостей, в когось менше", – каже власник приватної стоматологічної клініки Aesthetic Михайло Клещицький. До окупації міста він очолював міську стоматологію та після численних пропозицій стати колаборантом звільнився, пішов волонтером, а потім виїхав з Херсона, аби у 23-му повернутися і вперто лишатися тут, попри щоденну небезпеку:

"Знаєте, коли мені кажуть, що Херсон вмирає, ні, Херсон живе, воно буде жити, воно буде жити тоді, поки люди будуть намагатися робити його живим. Бо воно воює, воно у війні, але воно живе".

Реклама стоматологічної клініки

Єдиним тихим часом за воєнні роки було менш ніж тижневе перемир’я у жовтні, каже він:

"Це був такий тиждень дуже жвавий і для багатьох людей навіть неочікуваний, бо було забагато людей, забагато машин, за ці роки всі відвикли від цього. Ми зрозуміли, що за умови ще одного перемир'я, можливо, ще якихось обставин, або, врешті-решт, ми все ж таки переможемо і цей день настане –Херсон відразу відродиться, люди повернуться. Вони хочуть повернутися. В мене є друзі, в яких був тут бізнес, зараз вони відкрили бізнес в Одесі. І вони сказали, що в перший день закінчення війни вони повертаються і відкривають бізнес тут".

Укриття у цетрі міста

Комунальники збивають листя з сіток

Різниця між довоєнним і нинішнім Херсоном – разюча, визнає колишній мер міста Володимир Миколаєнко. Під час окупації росіяни захопили його у полон. Там він провів три з половиною роки і у серпні 2025-го повернувся до міста, яке очолював шість років.

Залишки Херсонської ОДА під сітками

"Я не бачив цього наживо. Поки був у лікарні, я бачив якісь фотографії, я бачив відео того, що відбувається з Херсоном, але не хотів вірити, що це правда. Знаєте, воно не сприймалось, – згадує він. – Ну, потім на власні очі побачив і відчув. Якщо казати про мене особисто, за цей час тричі в наш двір прилітало, вилітали вікна. В будинок буквально місяць тому потрапив якийсь снаряд, що пів даху рознесло.

Володимир Миколаєнко, мер Херсона (2014-2020 рр.) в центрі міста під сітками

Місто свідомо знищують. Те, що в нас було, що в доньки, що у мами, що у сестри, що в мене, – воно практично або знищено повністю, або пошкоджено, там сьогодні жити неможливо. Хоча це не найстрашніше, що ми можемо сьогодні відчувати. Саме страшне – це людські втрати. Ну, і для мене особиста втрата – це втрата Дніпра. Ну, начебто тут за декілька сотень метрів – Дніпро, але ти не можеш туди піти, тому що на іншому березі там сидять оці орки, які полюють на херсонців і отримують від цього насолоду"

Аби хоч трохи убезпечити людей, місцева влада затягла місто сітками. За словами заступника начальника Херсонської ОВА Антона Самойленка, в області встановили близько 300 км сіток, з них 70 кілометрів – у Херсоні. Іноді люди сітками закривають навіть свої балкони.

Продуктовий магазин, затягнутий сіткою

Найважливіші вантажі, такі як бензин та продукти, у Херсон завозять у супроводі мобільних вогневих груп херсонської поліції. Раніше ці правоохоронці чатували на браконьєрів. Нині, згадуючи довоєнні час, лише посміхаються.

Мобільно-вогнева група