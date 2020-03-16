В Івано-Франківську закривають усе, крім аптек, продуктових и АЗС, транспорт - обмежать
Про це у відеозверненні на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, інформує RegioNews.
Мер зауважив, необхідно закрити всі заклади окрім аптек, продуктових і АЗС. Призупинити роботу ЦНАПів, відділів субсидій - послуги надватимуть онлайн. Відправити на карантин працівників освіти, культури, органів самоврядування.
Територіальні центри повинні забезпечити допомогу одиноким, немічним, а також дітям з інвалідністю. Комунальним службам слід забезпечити безперебійну роботу аварійних служб.
Приватному і комунальному транспорту рекомендують працювати у режимі вихідного дня.
За кошти резерву слід закупити системи штучної вентиляції легень, додаткові тести та ліки.
Він також звернувся до поліції та нацгвардії з проханням збільшити кількість патрулів для протидії скупченням людей.
Ці заходи сьогодні, 16 березня, мер запропонував на розгляд комісії з надзвичайних ситуацій. Присутні підтримали рішення.
Офіційне звернення щодо заходів під час карантину в містіОпубліковано Русланом Марцінковим Неділя, 15 березня 2020 р.
Комісія з надзвичайних ситуаційОпубліковано Русланом Марцінковим Понеділок, 16 березня 2020 р.
Нагадаємо, Львів та Одеса закривають всі магазини, крім продуктових і аптек. З понеділка, 16 березня, будуть закриті всі заклади торгівлі, крім продуктових, аптек та заправок.
16 березня з 00:01 в Україні на 2 тижні буде заборонено в’їзд іноземним громадянам, які не мають права на постійне або тимчасове проживання.
З 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.
Уряд України ввів карантин по всій країні через спалах коронавірусу в світі. З 12 березня до 3 квітня у всіх закладах середньої, дошкільної та позашкільної освіти зупинено навчальний процес.
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