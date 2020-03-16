Тернопіль заборонив ввезення товарів з Чернівецької та Житомирської областей

З 17 березня у Тернополі вводять обмеження на роботу закладів громадського зарчування, масових заходів за участю 10 чоловік і більше тощо

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З 17 березня у Тернополі вводять обмеження на роботу закладів громадського зарчування, масових заходів за участю 10 чоловік і більше тощо

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку Тернопільського штабу для боротьби з коронавірусом.

Сьогодні, о 16 березня, під час засідання оперативного штабу по боротьбі з коронавірусом прийняли рішення заборонити ввезення товарів з території Чернівецької та Житомирської області через введення у цих регіонах надзвичайного стану.

Заборонено роботу кінотеатрів, театрів, бібліотек, музеїв, навчання у приватних закладах та танцювальних колективах, роботу лазні, салонів краси, перукарень, спортзалів, барів, кафе, дискотек та пабів.

У Тернополі заборонена робота торгово-розважальних центрів крім продуктових магазинів на їх території. Власники магазинів мають забезпечити генеральне прибирання та провести ревізію вентиляційних систем, а також забезпечити швидкий розрахунок покупців та провести упакування всіх відкритих продуктів харчування. Крім того, на касі можна обслуговувати тільки 5 покупців, відстань між якими має бути один метр.

Працівники громадського транспорту та торгової сфери мають перебувати у масках та рукавичках.

Наживо: чи закриють ринки, торгово-розважальні центри у Тернополі? Наживо: чи закриють ринки, торгово-розважальні центри у Тернополі? Вирішать на засіданні Тернопільського штабу для боротьби з коронавірусом Опубліковано Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом Понеділок, 16 березня 2020 р.

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