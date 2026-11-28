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Президент України Володимир Зеленський поставив перед військовим командуванням завдання повністю зруйнувати Керченський міст. Українські військові вже завдали ударів по автомобільній та залізничній частинах переправи, зокрема ракетами "Нептун"

Про це повідомляє британське видання The Telegraph із посиланням на українські військові джерела, передає RegioNews.

За інформацією видання, під час атаки 18 листопада бригада Військово-морських сил України запустила ракети "Нептун" із мобільних установок, розташованих на південному узбережжі.

Близько другої години ночі військові дізналися з новин, що внаслідок удару обвалилася частина автомобільної дороги та опорна арка мосту.

"Звісно, ми випили трохи пива", — так один із планувальників операції описав реакцію військових на повідомлення про результати атаки.

Наступної ночі українські сили завдали удару по залізничній частині переправи. Після цього військовослужбовці дізналися, що наказ про проведення атаки віддав особисто президент Володимир Зеленський.

За даними The Telegraph, удари по мосту були частиною масштабної операції, яка передбачала кілька етапів послаблення російської оборони навколо переправи. Видання також повідомляє, що українська сторона готує подальші атаки, щоб остаточно зруйнувати міст.

Нагадаємо, у понеділок, 16 листопада, окупаційна влада Криму заявила про удар по Кримському мосту. Через це рух транспорту переправою тимчасово обмежили. Це спричинило затримки пасажирських потягів, які сполучають Росію з окупованим півостровом. У ніч на 17 листопада Кримський міст знову зазнав атаки.

Згодом президент Володимир Зеленський розповів нові подробиці операції зі знищення мосту. За його словами, підготовка тривала кілька тижнів.