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У Харкові 35-річного чоловіка підозрюють у серії крадіжок в Індустріальному районі міста. Упродовж жовтня він проникав до сейфів платіжного термінала та призового автомата в супермаркетах, звідки забирав гроші

Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews.

За даними слідства, чоловік неодноразово підбирав ключі до сейфів платіжного термінала та призового автомата, розташованих у супермаркетах міста, після чого забирав звідти гроші.

Крім того, у різний час він викрав два велосипеди з різних поверхів адміністративної будівлі. Скориставшись вільним доступом до приміщень, зловмисник забрав транспортні засоби та згодом продав їх. Отримані гроші витратив на власні потреби.

Правоохоронці встановили особу підозрюваного під час оперативно-розшукових заходів. Ним виявився 35-річний місцевий мешканець, який раніше не мав судимостей.

За результатами експертних досліджень, загальна сума матеріальних збитків становить 65 356 гривень.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України — крадіжка.

Нагадаємо, що у Миколаєві судили чоловіка за крадіжку з магазину "Аврора". Чоловік вкрав 13 шоколадок на суму 1 772 гривень. Продавчиня помітила крадіжку, побігла за ним, вимагала повернути товар. Однак чоловік почав тікати.