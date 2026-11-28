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У Києві внаслідок російської атаки 28 листопада загинула жінка. У Солом’янському районі пошкоджено адміністративну будівлю, за попередньою інформацією, є постраждалі

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація, передає RegioNews.

"У Солом'янському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено адміністративну будівлю. За попередньою інформацією є постраждалі. Служби слідують на місце", - повідомили у КМВА.

У Шевченківському районі через атаку загорівся автомобіль. Також уламки впали на відкритій території біля житлового будинку. Інформацію про пошкодження та постраждалих уточнюють.

Нагадаємо, що у Києві зафіксували влучання росіян в об’єкт критичної інфраструктури. У деяких районах міста можуть виникнути перебої з електро- та водопостачанням.