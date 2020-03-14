Україна закриває пасажирське авіасполучення

Через пандемію коронавірусу у світі Україна з 17 березня закриває авіасполучення

Фото: аеропорт Львів

Через пандемію коронавірусу у світі Україна з 17 березня закриває авіасполучення

Про це голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив в ефірі телеканалу News One.

"Пасажирське сполучення з 00 годин 17 березня буде повністю обмежене", — заявив Разумков.

Частина наземних пунктів пропуску працюватиме, щоб українські громадяни мали можливість повернутися на територію нашої держави.

На вантажні перевезення заборона не поширюється.

Нагадаємо, що авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" скасовує деякі рейси через заходи, пов'язані з коронавірусом, і переглянула частоту внутрішніх авіарейсів

Раніше Wizz Air вирішив тимчасово призупинити рейси в Італію та Ізраїль через спалах коронавіруса.

Крім того, у Чернівцях призупинено авіасполучення з італійським Бергамо.

Також авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" і польська авіакомпанія LOT тимчасово скасовують рейси із Запоріжжя.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.

З 11 березня посилений контроль введений на контрольно-пропускних пунктах на Донбасі через загрозу коронавірусу.

Через 48 годин Україна закриє кордон для всіх громадян іноземних держав у зв'язку з загрозою поширення коронавірусу.

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