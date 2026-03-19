На Сумщині з'являться нові автобусні маршрути

У Сумській області почнуть працювати нові комбіновані автобусні маршрути, які забезпечуватимуть безперервну логістику

Про це повідомив у Фейсбуці віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, передає RegioNews.

"Росіяни щодня завдають ударів по залізниці Сумщини. Ворожі БПЛА навмисне відстежують рухомий склад на залізничних коліях, заходячи вглиб території. Не можемо ігнорувати безпекові заходи", – наголосив віцепрем’єр.

Окрему увагу міністр приділив стану прифронтових доріг й антидроновому захисту, питанням евакуації, логістики та роботи військових.

Як повідомлялось, на Сумщині тимчасово скасували низку приміських поїздів після атак на залізницю. В Укрзалізниця закликають пасажирів стежити за оновленнями щодо руху поїздів та планувати поїздки з урахуванням тимчасових обмежень.