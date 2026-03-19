Внаслідок атаки РФ пошкоджено головну синагогу Одеси

Росіяни пошкодили будівлю головної синагоги Одеси, розташована на розі Рішельєвської та Єврейської вулиць

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на кореспондента "Думської".

Як зазначається, всередині будівлі не залишилося жодного цілого скла. Сильних пошкоджень зазнали вітражі, а також приміщення, де роздають гуманітарну допомогу.

Нагадаємо, будівля головної синагоги була зведена у 1850 році за проєктом архітектора Франца Моранді. У 90-х будівлю повернули релігійній громаді, після чого її відреставрували та знову відкрили для вірян.

Як повідомлялось, внаслідок обстрілу Одеси наприкінці лютого часткового руйнування зазнав юридичний ліцей, який розташований у пам'ятці архітектури.