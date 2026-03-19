20:12  19 березня
Учасник шоу "Голос країни" долучився до ЗСУ
17:05  19 березня
Внаслідок атаки РФ пошкоджено головну синагогу Одеси
16:21  19 березня
Завтра в Україні потепліє до +14 градусів
UA | RU
UA | RU
19 березня 2026, 21:15

Зеленський анонсував нові переговори щодо завершення війни

Читайте также на русском языке
фото: Офіс Президента України
Українська переговорна команда прямує до США, де у суботу, 21 березня, запланована зустріч із американськими колегами

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського 19 березня.

"Переговорна пауза була, час її завершувати. І ми робимо все, щоб перемовини були дійсно змістовними. Українська команда – саме політична частина переговорної групи – уже в дорозі, і на цю суботу очікуємо зустрічі в Сполучених Штатах Америки", – йдеться у повідомленні.

За словами Зеленського, головний пріоритет – зробити все для можливості достойного миру.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що українська армія зірвала стратегічний наступ, який РФ планувала розпочати у березні. Також він подякував кожному підрозділу, та усім, хто захищає Україну.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Юрій Касьянов
Сергій Фурса
Всі блоги »