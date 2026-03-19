Зеленський анонсував нові переговори щодо завершення війни
Українська переговорна команда прямує до США, де у суботу, 21 березня, запланована зустріч із американськими колегами
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського 19 березня.
"Переговорна пауза була, час її завершувати. І ми робимо все, щоб перемовини були дійсно змістовними. Українська команда – саме політична частина переговорної групи – уже в дорозі, і на цю суботу очікуємо зустрічі в Сполучених Штатах Америки", – йдеться у повідомленні.
За словами Зеленського, головний пріоритет – зробити все для можливості достойного миру.
Раніше Володимир Зеленський заявив, що українська армія зірвала стратегічний наступ, який РФ планувала розпочати у березні. Також він подякував кожному підрозділу, та усім, хто захищає Україну.