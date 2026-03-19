Зеленський анонсував нові переговори щодо завершення війни

фото: Офіс Президента України

Українська переговорна команда прямує до США, де у суботу, 21 березня, запланована зустріч із американськими колегами

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського 19 березня.

"Переговорна пауза була, час її завершувати. І ми робимо все, щоб перемовини були дійсно змістовними. Українська команда – саме політична частина переговорної групи – уже в дорозі, і на цю суботу очікуємо зустрічі в Сполучених Штатах Америки", – йдеться у повідомленні.

За словами Зеленського, головний пріоритет – зробити все для можливості достойного миру.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що українська армія зірвала стратегічний наступ, який РФ планувала розпочати у березні. Також він подякував кожному підрозділу, та усім, хто захищає Україну.