18 грудня 2025, 07:19

ВАКС продовжив зобов'язання ексвіцепрем'єру Чернишову ще на два місяці

18 грудня 2025, 07:19
Фото: Facebook/Олексій Чернишов
Колишньому віцепрем'єр-міністру України Олексію Чернишову продовжено строк дії покладених на нього процесуальних обов'язків

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Вищий антикорупційний суд України.

Слідчий суддя ВАКС продовжив строк дії обов'язків підозрюваного ще на два місяці – у межах строку досудового розслідування.

Відповідно до ухвали суду, Олексій Чернишов зобов'язаний:

  • прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора або суду;
  • повідомляти про зміну місця проживання та/або місця роботи;
  • не залишати територію України без дозволу слідчого, прокурора або суду;
  • утримуватися від спілкування з особами, визначеними в рішенні суду.

Як відомо, 18 листопада Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення взяти ексміністра під варту на строк у 60 діб, залишивши можливість внесення застави в розмірі 51,6 мільйона гривень.

Чернишова звинувачують у незаконному збагаченні в контексті справи про розкрадання коштів "Енергоатома". Слідством задокументовано передачу йому та довіреній особі понад 1,2 мільйона доларів готівкою і близько 100 тисяч євро.

У разі доведення його провини, йому загрожує тюремне ув'язнення терміном від п'яти до десяти років, а також заборона на зайняття посад протягом трьох років. Сам Чернишов категорично заперечує всі звинувачення. А вже 19 листопада за нього внесли заставу.

Операція "Мідас": роль Чернишова

10 листопада НАБУ заявило про викриття діяльності злочинної організації, основним напрямком роботи якої було "систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів".

11 листопада Національне антикорупційне бюро оприлюднило ще дві частини записів у рамках операції "Мідас". У нових плівках, як і в попередніх серіях, фігурують знайомі персонажі, а також з'являються нові, зокрема колишній віцепрем’єр Олексій Чернишов, який отримував кошти через "пральню".

За даними НАБУ, Чернишов користувався послугами "пральні" та отримував гроші не лише в офісі, а й у клініці Олександра Цукермана (керує дружина Цукермана, клініка на вул. Чикаленка, колишня Пушкінська).

Загалом зафіксовано передачу $1,2 млн та майже €100 тис. готівкою.

Із плівок зрозуміло, що Чернишов сам приїздив за готівкою, а видачу контролював безпосередньо Тимур Міндіч. Наприклад, 8 травня, Цукерман говорить із Фурсенком і каже, що вони мають віддати Чернишову "500 і з хачапурі", і просить не затягувати. Що таке "хачапурі" – неясно. Останні $500 тисяч 9 травня 2025-го передають уже дружині Чернишова в лікарні Цукермана. На той момент Чернишов уже був підозрюваним у провадженнях НАБУ і САП.

