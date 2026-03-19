На Полтавщині чоловік жорстоко побив сина, бо той з'їв цукерку без дозволу

Мешканцю Кременчуцького району на Полтавщині повідомлено про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні. Відомо, що він побив маленького сина

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Інцидент стався 2 березня цього року. Батько бив руками і ногами свого 10-річного сина. Коли хлопчик втратив свідомість, чоловік викликав медиків. Лікарі звернулись до поліції.

"У день побиття хлопчик без дозволу дорослих з’їв цукерки. Але така поведінка в жодному разі не повинна бути підставою для насильства над дитиною. Усі обставини скоєння злочину встановлюватимемо під час досудового розслідування. Водночас органи опіки й піклування вже звернулися до суду з позовом про позбавлення подружжя батьківських прав", - розповіла керівник Глобинської окружної прокуратури Юлія Ребрик.

Зараз чоловіка відправили під варту. 10-річного хлопчика госпіталізували з травмами.

