19 березня 2026, 21:45

На Полтавщині чоловік жорстоко побив сина, бо той з'їв цукерку без дозволу

19 березня 2026, 21:45
Фото з відкритих джерел
Мешканцю Кременчуцького району на Полтавщині повідомлено про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні. Відомо, що він побив маленького сина

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Інцидент стався 2 березня цього року. Батько бив руками і ногами свого 10-річного сина. Коли хлопчик втратив свідомість, чоловік викликав медиків. Лікарі звернулись до поліції.

"У день побиття хлопчик без дозволу дорослих з’їв цукерки. Але така поведінка в жодному разі не повинна бути підставою для насильства над дитиною. Усі обставини скоєння злочину встановлюватимемо під час досудового розслідування. Водночас органи опіки й піклування вже звернулися до суду з позовом про позбавлення подружжя батьківських прав", - розповіла керівник Глобинської окружної прокуратури Юлія Ребрик.

Зараз чоловіка відправили під варту. 10-річного хлопчика госпіталізували з травмами.

Нагадаємо, раніше у Вінницькій області помер 10-річний хлопчик з інвалідністю. Виявилось, що матір не звернулась до лікарів, хоч і знала, що її син потребує допомоги. Крім того, кілька місяців дитину не годували.

діти прокуратура Полтавська область
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
