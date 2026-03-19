В Україні уже відремонтували понад 1 мільйон квадратних метрів доріг
Від початку 2026 року вдалося відремонтувати вже близько мільйона квадратних метрів дорожнього покриття. Наразі темпи робіт становлять 90 тисяч квадратних метрів на добу
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укрінформ.
"З початку року нам вдалося забезпечити ремонт рекордної кількості дорожнього покриття за час повномасштабного вторгнення", – повідомив під час робочої поїздки в Сумську область віцепрем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
За його словами, це близько мільйона квадратних метрів відремонтованих доріг.
Як повідомлялось, Кабмін додатково виділить 3 мільярди на ремонт доріг. Кошти будуть направлені на невідкладний поточний ремонт доріг із високою інтенсивністю руху.
