20:12  19 березня
Учасник шоу "Голос країни" долучився до ЗСУ
17:05  19 березня
Внаслідок атаки РФ пошкоджено головну синагогу Одеси
16:21  19 березня
Завтра в Україні потепліє до +14 градусів
UA | RU
UA | RU
19 березня 2026, 21:35

Жеваго отримав підозру у справі про виведення понад півмільярда гривень

Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Франції отримав підозру колишній народний депутат України, бенефіціар банку «Фінанси та Кредит», у справі про виведення понад 519 млн грн. За даними журналістів, йдеться про Костянтина Жеваго

Як передає RegioNews, про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

"Сьогодні в Парижі, на виконання запиту про міжнародну правову допомогу, уповноваженими органами Французької Республіки за участю українських прокурорів та слідчих ДБР вручено повідомлення про підозру екснародному депутату та власнику банку "Фінанси та Кредит", який перебуває у стані ліквідації", – йдеться у повідомленні.

Жеваго інкримінують створення та керівництво злочинною організацією, розтрата майна в особливо великих розмірах та легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом. Після вручення підозри його допитано у статусі підозрюваного.

За даними слідства, підозрюваний, який протягом тривалого часу фактично контролював понад 96% статутного капіталу банку "Фінанси та Кредит", створив і очолив стійку ієрархічну злочинну організацію з числа топменеджменту банку.

Загальна сума збитків перевищує півмільярда гривень.

Нагадаємо, восени 2025 року суд у Франції відмовив у екстрадиції Жеваго в Україну. Це була друга відмова французького суду в екстрадиції українського бізнесмена.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Руслан Кравченко Костянтин Жеваго підозра Франція прокуратура
Українських інженерів затримали за допомогу у відновленні нафтозаводів РФ
17 березня 2026, 13:37
27 кг наркотиків із Польщі: до суду передали справу киян-кур'єрів
16 березня 2026, 14:38
Розкрадання 9,5 млн грн: на Полтавщині судитимуть посадовця ОВА та підприємців
13 березня 2026, 15:21
Всі новини »
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
У Дніпрі з вікна багатоповерхівки випала жінка
19 березня 2026, 23:15
Поляки шукатимуть жертв Волинської трагедії на Рівненщині
19 березня 2026, 23:03
На Полтавщині чоловік зґвалтував 11-річну дівчинку: вона народила дитину
19 березня 2026, 22:45
В Україні уже відремонтували понад 1 мільйон квадратних метрів доріг
19 березня 2026, 22:30
На Сумщині з'являться нові автобусні маршрути
19 березня 2026, 22:15
Якщо США та ЄС побояться прямого зіткнення з РФ, це стане фактичним кінцем НАТО
19 березня 2026, 21:59
На Полтавщині чоловік жорстоко побив сина, бо той з'їв цукерку без дозволу
19 березня 2026, 21:45
Зеленський анонсував нові переговори щодо завершення війни
19 березня 2026, 21:15
Прикордонник з Волині став чемпіоном Європи
19 березня 2026, 20:59
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Юрій Касьянов
Сергій Фурса
Всі блоги »