Жеваго отримав підозру у справі про виведення понад півмільярда гривень

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Франції отримав підозру колишній народний депутат України, бенефіціар банку «Фінанси та Кредит», у справі про виведення понад 519 млн грн. За даними журналістів, йдеться про Костянтина Жеваго

Як передає RegioNews, про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

"Сьогодні в Парижі, на виконання запиту про міжнародну правову допомогу, уповноваженими органами Французької Республіки за участю українських прокурорів та слідчих ДБР вручено повідомлення про підозру екснародному депутату та власнику банку "Фінанси та Кредит", який перебуває у стані ліквідації", – йдеться у повідомленні.

Жеваго інкримінують створення та керівництво злочинною організацією, розтрата майна в особливо великих розмірах та легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом. Після вручення підозри його допитано у статусі підозрюваного.

За даними слідства, підозрюваний, який протягом тривалого часу фактично контролював понад 96% статутного капіталу банку "Фінанси та Кредит", створив і очолив стійку ієрархічну злочинну організацію з числа топменеджменту банку.

Загальна сума збитків перевищує півмільярда гривень.

Нагадаємо, восени 2025 року суд у Франції відмовив у екстрадиції Жеваго в Україну. Це була друга відмова французького суду в екстрадиції українського бізнесмена.